Обязанность государства и ответственность граждан

Эту меру предложил первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Руслан Алькенев. К слову, отметил он, в Кыргызстане и России уже ввели лицензирование перевозчиков такси.

– Учитывая накопившиеся проблемы, необходимо ужес­точить требования к перевозчикам, сделать обязательным предрейсовый осмотр, наличие предметов первой помощи, обязать проходить техосмотр не реже двух раз в год, контроль сна и отдыха водителей, – сказал Алькенев.

На случай грубых нарушений ПДД Руслан Алькенев предлагает приостанавливать действие разрешительных документов на перевозку людей. Также он считает, что нужно оцифровать реестр таксистов, а в случае злостных нарушений ПДД исключать водителей из него.

По его словам, самым частым фактором возникновения ДТП являются недисциплинированность и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

– В прошлом году пресечено свыше 12 миллионов нарушений ПДД, в том числе оштрафовано 446 тысяч пешеходов. С начала года задержано около 24 тысяч пьяных водителей, из которых свыше 300 совершили ДТП, где 40 человек погибли и около 500 травмированы. Половина всех аварий происходит по вине тех, кто ранее совершал ДТП, – привел данные Алькенев.

Он также подчеркнул, что на слабую водительскую дисциплину влияет плохая подготовка в автошколах.

– Уровень подготовки водителей снизился, и они получают права без должного обучения в автошколах. На сегодня водителей готовят почти 400 автошкол. По данным кредитного бюро, каждый пятый водитель, получивший страховые выплаты при ДТП, имеет стаж вождения менее двух лет, – сказал представитель Генпрокуратуры.

Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Нурлан Бекназаров отметил, что текущее положение требует значительных усилий для разработки современных методов обеспечения безопас­ности дорожного движения и комплексного подхода, включающего совершенствование законодательства, повышение эффективности государственного контроля и качества подготовки водителей.

Участники подчеркнули важность усиления мер по профилактике ДТП, необходимость ужесточения контроля за соблюдением Правил дорожного движения, внедрения современных технологий видеонаблюдения и анализа аварийных участков. Также был поднят вопрос повышения ответственности водителей и пешеходов, внедрения образовательных программ и социальной рекламы по повышению культуры поведения на дорогах.

По итогам круглого стола планируется подготовка соответствующих рекомендаций по совершенствованию законодательства, улучшению дорожной инфраструктуры и усилению профилактических мер. Все предложения будут направлены в соответствующие государственные органы для дальнейшего рассмотрения и реализации.