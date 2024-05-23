Обязательное тестирование учащихся на наркотики может стать нормой

Такое заявление в ходе «круг­лого стола» в Сенате по проб­лемам противодействия распространению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров сделал заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов. Он отметил, что на наркологическом учете состоят более 18 тыс. человек, однако фактическое количество наркозависимых в стране может достигать около 200 тыс. человек. Поэтому, считает он, пришла пора принудительно ставить на учет лиц, употребляющих наркотики.

Усугубляет ситуацию та самая «синтетика», дешевая, беспощадная, с первой дозы обрекающая человека на зависимость и гибель. Как отметил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, с 2015 года по настоящее время «синтетика» приобрела тотальный характер. Вначале наше законодательство не позволяло оперативно реагировать на эту угрозу. Как известно, до 2019 года список наркотиков пополнялся исключительно на уровне закона. Разработка соответствующих норм занимала более года.

– За это время наркорынок насыщался новыми неконтролируемыми веществами. Их структура видоизменялась за счет замены всего 1–2 молекул, что способствовало обходу наркодилерами действующего законодательства. Кустарность данного процесса привела к появлению новых, прак­тически смертоносных наркотиков, – сказал он.

Да, был разработан законопроект, он наделил Правительство компетенцией по утверждению списка наркотиков, введены понятия аналогов и их заместителей, структурных элементов. Путем нестандартных и волевых решений принят революционный проект поправок. Сегодня в Казахстане контролируются все известные виды опасных наркотиков. Но наркозависимых, а также тех, кто распространяет эту заразу, не становится меньше. За последние пять лет объемы изъятий «синтетики» резко возросли с 10 кг до более 1 тонны.

Сейчас наркопреступность прак­тически полностью перешла в киберпространство. Здесь активно используются «криптокошельки», «мессенджеры» и другие инновации. Но и способы борьбы с ними постоянно совершенствуются.

Как уже было сказано, «синтетика» вызывает зависимость и разрушает организм с первого употребления. Таким образом, пресечение незаконных поставок прекурсоров и лабораторного оборудования является наиболее эффективной превентивной мерой.

– Однако сейчас уголовная ответственность установлена только за контрабанду. Оборот внутри страны этих предметов и веществ доказывается лишь при изъятии у подозреваемых готовых наркотиков. Процесс документирования их преступной деятельности трудоемок и неоднозначен. По сути, мы вынуждены ждать, когда нар­копроизводители приступят к реализации своего товара, – посетовал замглавы МВД Кожаев.

Распространение наркотиков в стране вызывает серьезные опасения по поводу физического и морального здоровья молодежи, их будущего, а также ставит под вопрос социальную стабильность казахстанского общества, отметил сенатор Нурлан Бекназаров.

– Сегодня во многих развитых государствах существует система правового, медицинского, социального и иного обеспечения реабилитации наркозависимых одновременно с мощной антинаркотической пропагандистской кампанией. К сожалению, в Казахстане такая система не реализована на должном уровне. На фоне роста числа наркозависимых и количест­ва преступлений, совершенных под воздействием наркотиков, такая ситуация требует принятия срочных мер как со стороны государства, так и общества, – считает Нурлан Бекназаров.

В работе заседания также приняли участие депутаты маслихатов регионов страны. Председатель постоянной комиссии по экономике, финансам, активам, развитию государственного управления и общественной безопасности мас­лихата города Алматы Амиржан Набиев считает, что необходимо акцентировать внимание на проб­леме наркозависимости среди подростков, поскольку именно подростковая и молодежная нар­комания вполне может привести к тому, что уже в недалеком будущем целые поколения окажутся за бортом общества или просто погибнут. По словам депутата маслихата Алматы, сегодня есть трудности с определением наличия наркотических и психотропных веществ в организме учащихся в общеобразовательных школах, особенно из-за отказа родителей подростков от проведения исследований на предмет употребления психоактивных веществ.

– Для профилактики и раннего выявления наркозависимости среди подростков необходимо внести предложение в Министерство здравоохранения РК о принятии нормативно-правового акта, обязывающего проведение тестирования на выявление употребления психоактивных веществ среди учащихся в школах, студентов средних и высших учебных заведений, – предложил Набиев.