Обычные депозиты все менее интересны казахстанцам – исследование
Екатерина Елисеева
Обычные депозиты становятся все менее интересны казахстанцам: за месяц розничные вклады сократились на 1%, с начала года — на 3%. Судя по динамике, казахстанцы предпочитают альтернативные системы накопления, передает Kazpravda.kz.
"Розничные вклады в отрицательной зоне роста второй месяц подряд. Так, к весне их объём составил всего 8,54 трлн тг, против 8,63 трлн тг месяцем ранее и 8,77 трлн тг — в начале текущего года. В то же время именно население обеспечивает банкам необходимую ликвидность. Так, несмотря на спад, вклады физических лиц составляют 50,4% всех вкладов БВУ РК, против 49,3% годом ранее и всего 26,3% — в аналогичном периоде 2010 года", – пишет ranking.kz.
Напомним, с октября прошлого года Национальный Банк РК ввёл новую систему привлечения депозитов физических лиц в национальной валюте. Теперь розничные вклады классифицируются как срочные, несрочные и сберегательные. Дочерняя организация регулятора — Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) — установила предельные ставки по каждому из видов вкладов. Сегодня для депозитов со свободным снятием средств предельная ставка — всего 10,5% годовых, для срочных вкладов с возможностью пополнения — 11%, для самых "строгих" и высокодоходных сберегательных депозитов — 12%.
Кроме того, в стране работает выгодная система жилстройсбережений, позволяющая конвертировать накопления в недвижимость. Фактически в этом случае депозит становится гарантированной инвестицией в жильё. Более того, эффективные ставки по системе жилстройсбережений превышают стандартные ставки по пополняемым депозитам и составляют до 13% годовых.
Напомним: сберегательные депозиты без возможности частичного изъятия, но с правом пополнения, ставки по которым не превышают 12% годовых, предлагают 11 банков из 28 БВУ РК.
Единственный банк в стране, реализующий в качестве альтернативной модели накопления систему жилищных строительных сбережений — Жилстройсбербанк. Система жилстройсбережений направлена на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные депозиты и последующее предоставление вкладчикам жилищных займов по низким процентам (от 3,5% до 5% годовых, для льготных категорий граждан — от 2%).
Эффективная ставка по вкладам у ЖССБ достигает 13% годовых, за счёт ежегодной премии государства до 20% от депозита. Вклад в Жилстройсбербанке так же застрахован КФГД, как и у прочих банков РК, входящих в систему гарантирования депозитов.
Срок депозита в ЖССБ — до 180 месяцев, сумма минимального вклада, необходимая для открытия депозита — 0 тенге.
У остальных БВУ РК максимальный срок в сегменте — до 36 месяцев, минимальная сумма вклада — от 1 тыс. тг.
Динамика развития банковского сектора указывает на то, что обычные розничные вклады становятся всё менее интересными населению. Из десятки крупнейших БВУ объёмы розничных депозитов за месяц увеличили всего 4 банка, и заметнее всего — оператор жилищных программ и системы жилстройсбережений, Жилстройсбербанк. Месячный рост депозитной базы абсолютного лидера составил сразу 34,4 млрд тг (+5,4%), до 674,2 млрд тг по итогам февраля. За год объём розничных вкладов банка вырос на 125,5 млрд тг, или на 22,9%.
Также в плюсе среди десятки лидеров Kaspi Bank (+26,1 млрд тг за месяц), Bank RBK (+8 млрд тг) и ForteBank (+5,6 млрд тг). Из всех 28 БВУ в плюсе всего 13 банков.
Заметим, в общем за месяц розничные вклады в ТОП-10 банков сократились на 0,8%, в прочих БВУ — на 4,9%. За год общий портфель вкладов населения в БВУ РК увеличился лишь на 5,1%.