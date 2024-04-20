Очаги распространения рапсового листоеда обнаружены в Алматинской области

Для уничтожения личинок проводится химическая обработка полей, передает Kazpravda.kz
В Карабулакском, Жылысайском, Узынагашском сельских округах Кегенского района выявлены очаги распространения вредителей.
Для точного определения вредителя специалистами РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» получены образцы и лабораторные исследования показали, что это рапсовый листоед.
Рапсовый листоед относится к вредным организмам питающимися дикорастущими растениями семейства крестоцветные (капустные), а также репой, брюквой, капустой, редисом, турнепсом.
Рапсовый листоед не входит в перечень карантинных объектов и чужеродных видов, по отношению которым устанавливаются и осуществляется мероприятия по карантину растений.
В настоящее время в целях уничтожения личинок проводятся химическая обработка.