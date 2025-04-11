В Казахстане приняли новый Водный кодекс. 9 апреля его подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Разработать новый документ глава государства поручил еще в феврале 2022 года. Тогда президент сказал, что Водный кодекс должен способствовать снижению дефицита водных ресурсов, учитывая изменения климата и политику приграничных стран. О ключевых новеллах нового Водного кодекса и почему документ имеет стратегическое значение для экономического и политического развития страны – в интервью с директором Международного исследовательского центра «Water hub», доктором технических наук Анатолием Рябцевым

- Принятие нового Водного кодекса стало важным событием для водной отрасли страны. Анатолий Дмитриевич, в чём, на Ваш взгляд, его ключевое отличие от предыдущей редакции?

- Разница существенная. Я принимал непосредственное участие в подготовке Водного кодекса 2003 года, тогда я был председателем Комитета по водным ресурсам. В то время мной была сформирована группа специалистов, которая разрабатывала этот кодекс. Хороший или плохой, но он прослужил более 20 лет и выполнил свою миссию. За эти 20 лет в кодекс было внесено более 270 изменений, как сейчас определили специалисты. Эти изменения и дополнения в нормы носили порой протекционистский характер, который был связан с решением тех или иных необходимых задач. Менялась жизнь, менялась структура нашей экономики, менялся законодательство – это объективная сторона. Я не думаю, что было много субъективного, когда защищались чьи-то интересы, но и это тоже имело место.

Новый кодекс несколько сокращен: в старом кодексе было 168 статей, в новом – осталась 121 статья. Как отмечают разработчики, в старом кодексе некоторые статьи носили декларативный характер, то есть общее понимание и мало конкретики. Я являюсь участником рабочей группы, которая разрабатывала и новый Водный кодекс. Совместно с депутатами и специалистами различных направлений, которые были включены в состав рабочей группы, мы помогали формировать статьи уже нового Водного кодекса.

Руководитель рабочей группы депутат Мажилиса Павел Казанцев провел огромную работу, надо отдать должное его терпению и последовательности. Больше года парламентская группа занималась формированием статей, которые отражали бы необходимость принятия этого очень важного для страны документа. Я надеюсь, что Водный кодекс с его новыми статьями и новым видением будет соответствовать требованиям нашего времени.

- Впервые в законодательстве появляется понятие «водная безопасность». Что оно включает в себя, и почему это понятие стало актуальным именно сейчас?

- Водная безопасность – это один из очень серьезных вопросов для нашей страны. Хотя бы с учетом того, что Казахстан 44% водных ресурсов получает из-за пределов нашего государства, то есть мы имеем дело с нашими соседями, от которых мы получаем воду – это Кыргызстан, Узбекистан, Китай, частично Россия, откуда мы получаем воду на западе. Наши отношения, которые прописаны в новой редакции Водного кодекса, будут способствовать нормализации международного сотрудничества в области эффективного использования водных ресурсов, в том числе и соблюдения норм международного права, международных соглашений, которые будут заключены между нашими государствами.

На юге нашего государства мы на 80% зависим от трансграничной воды. Я имею в виду то, где сосредоточены основные орошаемые земли – это Туркестанская область, Кызылординская, Жамбылская области. Это очень важный компонент, которому посвящен целый раздел в Водном кодексе и который в нем тщательно рассмотрен, он направлен на урегулирование отношений для стабильного обеспечения Казахстана водой.

- Выходит, что вопрос о водной безопасности тесно связан с защитой интересов Казахстана в сфере трансграничных вод. Какие риски здесь существуют, и как новый Кодекс поможет их минимизировать?

- Водную безопасность надо рассматривать с двух сторон. Во-первых, внутренняя безопасность – это безопасность, связанная с эксплуатацией гидротехнических сооружений. Вы знаете, что большинство из них построены 50 и более лет назад, особенно крупные гидротехнические сооружения. За последние 30 лет мы не так много построили новых водохозяйственных объектов. Построенные полвека назад объекты приходят в ветхость и требуют определенного подхода, то есть многофакторного обследования, принятия Деклараций по безопасности – это то, чего в старом Водном кодексе не было.

В новом Водном кодексе они прописаны и требуют особых подходов, вплоть до того, что в новой редакции определено, что если комиссия определила, что собственник водохозяйственного объекта не в состоянии правильно его эксплуатировать или делает это с нарушением безопасности, то объект могут изымать и передавать во временное управление до того момента, пока все вопросы не будут исключены. Это очень важная норма, которой не было с старом Водном кодексе. И это очень правильно, потому мы имеем сегодня наглядные примеры, когда паводками разрушены многие инженерные сооружения, объекты народного хозяйства, жилищно-коммунальная сфера пострадала очень сильно в прошлом году. Исходя из этих ситуаций, которые периодически возникают на нашей территории, мы должны законодательно оградить себя от непредвиденных случаев, которые могут возникать.

Что касается внешней трансграничной безопасности, в рамках Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) центральноазиатские страны объединены по праву использования водных ресурсов бассейна Аральского моря – это реки Амударья и Сырдарья. Амударья нас не касается. Сырдарья берет начало в Кыргызстане – это реки Нарын и Карадарья, которые объединяются на территории Узбекистана и превращаются в Сырдарью. Эти две реки берут начало в Кыргызстане, проходят через территорию Узбекистана, Таджикистана, снова попадают в Узбекистан, и только в конце воду получает Казахстан. Тот, кто находится в конце водного источника, как правило, больше всех страдает. В древности семья даже не выдавала дочь замуж за того, у кого земельный надел находился внизу источника, боясь оставить ее без средств к существованию. На эти вещи обращали серьезное внимание.

Наша задача сегодня - сохранить добрые отношения с соседями, чтобы мы устойчиво получали нашу долю воды, которая определена договорами, соглашениями между государствами. Мы также должны учитывать ситуацию, которая будет складываться в ближайшее время с учетом изменений климатических условий. Идет постепенное потепление, тепловой пояс смещается с юга на север. Уже сегодня мы замечаем в районе Астаны, Северного Казахстана более мягкие климатические условия, не наблюдается уже жестоких зим, более теплым становится лето. В то же время на юге у нас ужесточается климат. В первую очередь это бьет по водной сфере, то есть мы наблюдаем сокращение стока рек Сырдарьи, Чу, Таласа, Или. Здесь важно, как мы будем выстраивать наши отношения с соседями, чтобы обеспечить экономику, сельское хозяйство достаточным количеством воды.

- Как новые механизмы водосбережения могут повлиять на сельское хозяйство и промышленность, которые традиционно потребляют наибольший объём водных ресурсов?

- Сельское хозяйство – самый большой потребитель воды у нас: в среднем 14-15 кубокилометров воды из 100 кубокилометров, которые формируются в год. Промышленность потребляет порядка 5,5 – 5,9 кубокилометров, на коммунально-бытовую сферу приходится около 1,3 – 1,5 кубокилометра воды. Вроде бы это небольшие цифры, чтобы мы обеспечили свое население в рамках потребности водных ресурсов, но тем не менее это серьезный вопрос.

Мы должны находить механизмы, как сэкономить водные ресурсы. В первую очередь Водный кодекс позволяет изменять тариф, вводить субсидирование в сельском хозяйстве отдельных элементов, которые будут направлены на водосберегающие технологии, например, применение капельного орошения, современного дождевания. Сегодня в приобретении этого оборудования для крестьянских хозяйств, фермеров государство берет на себя 80% затрат.

Например, взять дождевальную машину, которая работает на поле, с прошлого года государство взяло на себя обязательство компенсировать ее стоимость на 80%, раньше было 50%. Если используется насосная станция, то больше половины из затраченных средств на подачу воды государство субсидирует и берет расходы на себя. Это очень важный элемент, который дает возможность и стимулирует использование современных методов орошения, использования воды для нужд сельского хозяйства. К сожалению, у нас сегодня только около 18% орошаемых земель работают в рамках водосберегающих технологий. Представляете, какой у нас есть резерв и ресурс.

В промышленности мы говорим о повторном водоснабжении, использовании оборотного водоснабжения. Здесь тоже есть определенные стимулы – снижение тарифа на использование воды в случае применения водосберегающих технологий.

Очень много воды в коммунально-бытовом секторе – это сточные воды, они у нас выбрасываются на поля фильтрации и там просто испаряются. Мы их не используем, тогда как в мире сегодня есть очень много практик, когда сточные воды используются для нужд сельского хозяйства, в основном для орошения кормовых культур.

Например, в окрестностях Алматы у нас есть знаменитый Сорбулак. Когда-то мы половину сорбулакской воды использовали для орошения, разработан проект, в соответствии с которым орошалось порядка 30 тысяч гектаров. В настоящее время задействовано всего порядка 5-10 тысяч гектаров, мы даже не дошли до того объема воды, что использовали в самом начале. Это все необходимо восстановить. Новый Водный кодекс дает хорошие шансы и хороший стимул для повторного использования воды, сточных вод и т. д.

- Что меняется для рядовых пользователей? Как Кодекс нацелен стимулировать граждан на рациональное использование воды?

- Это не задача Водного кодекса, и здесь нет конкретных для этого показателей. Водный кодекс дает право коммунальным предприятиям, которые будут поставлять воду непосредственно потребителям, если эта вода будет использоваться экономно, они имеют право регулировать тарифы, то есть снижать тарифы для тех, кто эффективно использует воду и применяет современные технологии.

Мы добиваемся того, чтобы вообще исключить автомойки, которые моют машины и сбрасывают уже загрязненную воду в водные источники. Это варварский подход, то есть мы не только используем чистую воду для мойки машин, но еще и этой водой загрязняем природные водные объекты. В Алматы куда уходят сточные воды? Естественно, что после мойки машин они уходят в реку и загрязняют этот источник. Сейчас дано право системе надзора, а это бассейновые управления, инспекции, которые могут закрыть, ограничить доступ к этой воде, внедрить другие методы влияния на недобросовестных потребителей. В то же время можно стимулировать именно через механизм обеспечения водой, субсидирования отдельные категории граждан, которые будут рационально использовать воду. Но это право дано коммунальным хозяйствам, коммунально-бытовым учреждениям, которые должны этот механизм разработать. Водный кодекс не подразумевает эти механизмы, он определяет основные направления.

- Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал стратегическую важность устойчивого водопользования. Как новый Водный кодекс отражает политический курс главы государства в этой сфере?

- Глава государства очень пристальное внимание уделяет развитию водного сектора страны. Два года назад было создано новое Министерство водных ресурсов и ирригации. 30 лет назад у нас было Министерство водного хозяйства, после обретения независимости ведомство было упразднено в Казахстане. Водный сектор постоянно передавался и «кочевал» из одного министерства в другое. Только при мне Комитет по водным ресурсам находился сначала в Министерстве сельского хозяйства, потом нас передали в Министерство экологии, оттуда снова в Минсельхоз, потом снова в Минэкологии.

С приходом главы государства Касым-Жомарта Токаева сегодня создано новое Министерство водных ресурсов и ирригации, появился дополнительно Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, то есть была создана такая необходимая и важная структурная единица, которая позволит в рамках государственного управления достойно обеспечить контроль, надзор и использование водных ресурсов.

Водный кодекс отражает сегодняшнюю ситуацию. Глава государства подвел черту принятием Водного кодекса, чтобы этот сектор экономики, связанный с водными ресурсами страны, занял достойное место в развитии нашего государства как экономического, так и политического.