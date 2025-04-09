Глава государства подписал Водный кодекс Республики Казахстан

Президент
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Пресс-служба Президента РК сообщила о подписании Главой государства Водного кодекса Республики Казахстан и трех сопутствующих законов, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

Первый блок новелл Кодекса направлен на внедрение новых механизмов водосбережения и охрану водных объектов. Впервые в законодательство введено понятие «водная безопасность». Оно охватывает защиту граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защиты интересов Республики Казахстан в области охраны и использования трансграничных водных объектов.

Вторым блоком пересмотрены подходы к управлению водными ресурсами с акцентом на приоритетность их охраны, широкое вовлечение общественности в принятие решений и важность управления на основе водохозяйственных бассейнов.

Третий блок новелл предусматривает мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод, включая противопаводковые мероприятия.

Четвертым блоком новелл ужесточено государственное регулирование и контроль в области использования и охраны водного фонда. Бассейновые водные инспекции помимо функции госконтроля также наделены полномочием по государственному надзору с применением мер оперативного реагирования.

Пятый блок направлен на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

Также Президент подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водного фонда», Закон РК «О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам охраны и использования водного фонда» и Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам охраны и использования водного фонда».

Тексты Водного кодекса и законов публикуются в печати.

 

#Токаев #закон #подписание #Водный кодекс

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