Очередной скандал вокруг Күнделік прокомментировали в Минпросвещения

Образование, Скандалы
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В социальных сетях появился скриншот, предположительно сделанный с мобильного приложения «Күнделік.Мектеп». На изображении видно, что один из школьных предметов якобы называется «Д***мо вокруг нас». Информацию прокомментировали в Министерстве просвещения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщили в ведомстве, предмета с таким названием в школьной программе не существует.

«Минпросвещения не подтверждает информацию о наименовании предмета, указанного на скриншоте. Информация является недостоверной. Отметим, наименование предметов для расписания уроков используются из справочника предметов, ручное внесение предметов невозможно и такие изменения в системе исключены. Данный скриншот является фейковым вбросом», — сообщили в пресс-службе министерства.

Отметим, сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутат Ерлан Саиров потребовал проверить школьную систему "Күнделік" и объявил ее угрозой национальной безопасности.

#соцсети #фейк #Минпросвещения #комментарий #Күнделік

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