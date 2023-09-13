Угрозой нацбезопасности назвал депутат школьную программу "Күнделік"

Мажилис, Образование, Мнения
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Мажилисмен потребовал вернуть под контроль государства персональные данные казахстанских школьников.

Фото пресс-службы партии AMANAT

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров потребовал проверить школьную систему "Күнделік" и объявил ее угрозой национальной безопасности. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Мажилисмен считает, что разработанная иностранной компанией система "Күнделік" была навязана казахстанским школам, а внедренная в систему реклама, в том числе порнографических сайтов и азартных игр, является угрозой нацбезопасности.

"Несмотря на существование нескольких отечественных компаний, способных предоставлять электронные услуги, компетентный орган передал сбор, хранение и обработку персональных данных 4 млн казахстанских учащихся иностранной компании в течение 12 лет без какого-либо отбора и наблюдения! В результате в этой отрасли возникла иностранная монополия. Из-за нее все дети, учителя и родители вынуждены видеть ежедневную вредную рекламу в программе "Күнделік". Эта реклама противоречит морали и национальным традициям, отравляет разум. В ней демонстрируется обнаженное тело, похоть, идет реклама азартных игр", - констатировал Ерлан Саиров.

Он напомнил, что система "Күнделік" использует серверы государственного учреждения "Национальные информационные технологии".

"Необходимо, чтобы Генеральная прокуратура проверила информацию о том, что Министерство просвещения ежегодно тратит на эту программу 800 млн тенге! Кто будет нести ответственность, если завтра данные учеников будут потеряны, проданы рекламодателям или использованы подпольным злонамеренным способом?" – высказался депутат.

Он потребовал вернуть под контроль государства персональные данные казахстанских школьников.

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