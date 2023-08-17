Один из крупнейших городов мира может остаться без воды

У Стамбула остались запасы воды на 61 день.

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Мэр турецкого Стамбула призвал жителей экономить воду в условиях засухи и последующей нехватки воды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на @nexta_live.

Как сообщается, уровень воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, упал до рекордно низкого уровня.

Запасов воды в снабжающих Стамбул водохранилищах осталось лишь на 2 месяца, в случае продолжения засухи ситуация станет критической, сообщил NTV.

"Таким образом, у города остались запасы воды на 91 день, но если учесть, что 25 процентов испаряется, то запасов хватит лишь на 61 день", — уточнил телеканал.

По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ), степень заполненности водохранилищ по состоянию на среду составляет 33,37 процента — более 289 миллионов кубометров. В среднем за последние две недели город потреблял от трех до трех с половиной миллионов кубометров воды в сутки, пишет Ria.ru.

İSKİ сообщило, что половина из десяти крупнейших водохранилищ практически обмелела: они заполнены менее чем на два процента. Более 80 процентов запасов воды сейчас в трех водохранилищах — Омерли, Дарлык и Теркос.

По прогнозам синоптиков, осадков в Стамбуле в ближайшие 10 дней не предвидится, температура составит от 30 до 32 градусов.

Мэр города Экрем Имамоглу призвал горожан экономить воду.