Один из ведущих ВУЗов страны отметил свой 30-летний юбилей

В честь своего 30-летия Maqsut Narikbayev University провел торжественное мероприятие в городе Астана, во Дворце «Жекпе-жек»

Фото: пресс служба Maqsut Narikbayev University

Это знаменательное событие собрало вместе всех профессоров, преподавателей, выпускников и сотрудников, кто когда-либо работал в Maqsut Narikbayev University. На мероприятии присутствовало более 5 тысяч гостей, включая приглашенных хедлайнеров Raim и Kalifarniya - знаменитых артистов казахстанской эстрады.

В ходе торжественной программы вечера произошло впечатляющее событие – раскрытие флага университета. Площадь этого флага составила 850 квадратных метров, что символизировало мощь и значимость университета в образовательном и общественном пространстве.

В рамках торжества, проходившего в духе здоровой конкуренции, было проведено соревновательное мероприятие между Школами и административно-управленческим персоналом Maqsut Narikbayev University, где они соревновались за звание лучшего поздравления университета. Призовой фонд составил 5 000 000 тенге.

«Мы собрались по очень важному событию – в честь 30-летия нашего университета. 30 лет – это совсем немного, но мы прошли большой, результативный путь, благодаря нашим сотрудникам, преподавателям и выпускникам. Как вы знаете, наша главная миссия – служить своей стране. Я искренне благодарю вас за ваш тяжелый труд по выполнению этой миссии» - обратился ко всем присутствующим председатель правления Талгат Нарикбаев.

Участники готовились к этому событию целых три месяца. В конкурсе лучших поздравлений университета победу одержала Высшая Школа Права. Их творческий номер, представленный как студентами, так и преподавателями, получил наивысшую оценку от членов жюри.

Maqsut Narikbayev University отмечает историческое событие - свое 30-летие с момента основания 14 марта 1994 года. За это время университет выпустил около 40 тысяч квалифицированных специалистов, которые сегодня активно воплощают главную миссию Maqsut Narikbayev University - служение народу Казахстана.

Maqsut Narikbayev University лидирует среди университетов страны, предлагая международный уровень образования в Казахстане. За 30 лет университет добился многого: первым в СНГ и Центральной Азии получил аккредитацию QAA, получил сертификаты ACCA, CFA, CIMA, TOLES, а также занимает топ-5 университетов по трудоустройству в BIG4. Помимо этого, большинство образовательных программ имеют аккредитацию от международного агентства FIBAA.