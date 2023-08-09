Один ребенок погиб, другой пострадал при пожаре в Павлодарской области

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

2-летний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Пожар в частном доме в селе Береговое района Теренколь произошел 9 августа. Вызов спасателям поступил в 10:29.

«Огонь поразил 80 квадратных метров.

Погиб ребенок 2021 года рождения. Еще один ребенок 2019 года рождения пострадал. Мальчик получил термические ожоги 1-2 степени, в госпитализации не нуждался.

Во время происшествия мать детей находилась во дворе. Семья многодетная, ждут 8 ребенка», – проинформировали в ДЧС.

На месте работали 8 огнеборцев и 2 единицы техники. Пожар локализован в 11:45 и потушен через полчаса. Причина ЧП устанавливается.

#дети #гибель #ДЧС #пожар #Павлодарская область

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