Одновременно в 12 вузах столицы прошла лекция о Сагадате Нурмагамбетове

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Айман Аманжолова
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Ее прочитали преподаватели Национального университета обороны Республики Казахстан, военнослужащие Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии, обучающиеся в вузе

фото: пресс служба МО РК

Лекционное занятие, посвященное столетию Героя Советского Союза, Халық қаһарманы, первого министра обороны Казахстана, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, началось с исполнения песни «Сагадат».

В интервью газете «Егемен Казахстан» от 3 января 2024 года и на заседании Национального курултая «Адаладам – Адалеңбек – Адалтабыс» 15 марта 2024 года президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что изучение жизнедеятельности и увековечивание памяти выдающихся сынов нашего народа будет способствовать укреплению общенациональной идентичности.

«Для реализации мероприятий, озвученных главой государства в связи с юбилейными датами героев войны, профессорско-преподавательский состав и магистранты нашего вуза подготовили лекцию «Жизненный путь Нурмагамбетова С.К. как история преемственности традиций мужества». Мероприятием было охвачено более 2 500 человек. Аналогичную лекцию планируем провести в октябре текущего года к столетию участника Великой Отечественной войны Халық қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева», – уточнил начальник Национального университета обороны Республики Казахстан генерал-майор Аскар Мустабеков.

Лекция одновременно состоялась в Евразийском национальном университете им. Л.Н.Гумилева, Казахском национальном университете искусств, Казахской национальной академии хореографии, Казахском агротехническом университете им. С.Сейфуллина, Медицинском университете «Астана», Esil University, Университете «Туран-Астана», Евразийском гуманитарном институте, Astana IT University, Международном университете «Астана», Казахском университете технологии и бизнеса, в Академии физической культуры и массового спорта и в Военном колледже им. С. Нурмагамбетова.

«В судьбе этого человека с ослепительной яркостью преломляется само время, отражается история страны, особое место в которой занимает Великая Отечественная война 1941–1945 годов, потрясшая весь мир, унесшая миллионы жизней и изменившая тысячи судеб», –отмечено в лекционном материале.

Как уточнили организаторы, мероприятие направлено на формирование у молодежи правильных жизненных ориентиров – патриотизма, гражданственности, чувства сопричастности к истории и бесценному наследию Казахстана.

#МОРК #лекция #СагадатНурмагамбетов

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