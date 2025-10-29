Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Столица
3

Это связано с ее ремонтом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Управление коммунального хозяйства Астаны проводит строительно-монтажные работы по прокладке сетей канализации на пересечении шоссе Коргалжын и улицы Айтеке би, передает Kazpravda.kz со ссылкой на  акимат

"В связи с этим в период с 30 октября по 15 ноября текущего года будет частично перекрыто движение по улице Айтеке би по направлению движения в сторону шоссе Коргалжын.  Альтернативным маршрутом является улица Умай ана", - говорится в сообщении.

В целях безопасности дорожного движения водителей просят быть предельно внимательными и заблаговременно планировать свой маршрут. В организацию дорожного движения прилегающих участков внесены изменения путем установки соответствующих дорожных знаков.

#улица #ремонт

