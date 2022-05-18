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Политика , В мире
Официально: Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил от шведских и финских представителей официальные заявки на вступление этих стран в организацию. Пресс-служба альянса вела трансляцию этого события, передает Kazpravda.kz со ссылкой на rg.ru

Отмечается, что заявки вручали послы скандинавских стран Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф. В свою очередь, глава альянса назвал это событие "историческим шагом", добавив, что организация в ближайшее время займется обсуждением следующих шагов Стокгольма и Хельсинки.

Столтенберг отметил, что НАТО примет во внимание интересы своих будущих членов в области безопасности. Кроме того, он подчеркнул, что страны блока проведут коррекцию собственной системы безопасности в балтийском регионе.

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