Огни большого города

Общество
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Айгуль Турысбекова

В предновогодние дни в Алматы наблюдался твердый температурный плюс, но отсутствие снега никак не повлияло на настроение горожан.

фото Юрия Беккера

В этом мы убедились, прогулявшись по центру любимого города. Тысячи горожан нынче выходят на прогулки вместе с детьми.

Сотни световых декоративных конструкций, километры сияющих гирлянд, более 60 искусственных елей, установленных на главных площадях каждого района... К примеру, в историческом центре стоят две елки – на площади «Астана» и перед КазНТОБ им. Абая.

В едином стиле световых композиций оформлены общественные пространства города, пешеходные улицы. При этом на оформление каждого района из городского бюджета в среднем было выделено 60 млн тенге. Общая сумма расходов по итогам проведенных на конкурсной основе государственных закупок составила 511 762 709 тенге.

#город #Алматы #праздник #Новый год #композиции

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