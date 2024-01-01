Огни большого города

В этом мы убедились, прогулявшись по центру любимого города. Тысячи горожан нынче выходят на прогулки вместе с детьми.

Сотни световых декоративных конструкций, километры сияющих гирлянд, более 60 искусственных елей, установленных на главных площадях каждого района... К примеру, в историческом центре стоят две елки – на площади «Астана» и перед КазНТОБ им. Абая.

В едином стиле световых композиций оформлены общественные пространства города, пешеходные улицы. При этом на оформление каждого района из городского бюджета в среднем было выделено 60 млн тенге. Общая сумма расходов по итогам проведенных на конкурсной основе государственных закупок составила 511 762 709 тенге.