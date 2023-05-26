Ограниченный выбор

Статьи
1
Жанат Сисекенова

Ономастическая комиссия Актюбинской области столкнулась с некоторыми трудностями при названии улиц небольших населенных пунктов.

фото автора

Вопросы переименований в тех или иных населенных пунктах периодически включаются в повестку дня и все чаще заседания проходят с повторяющимися замечаниями и предложениями. Вот и в этот раз они прозвучали при принятии решения по Алгинскому и Мугалжарскому районам.

В частности, заместитель акима Мугалжарского района Рустам Ахметов в онлайн-режиме поделился идеями дать безымянным улицам райцентра Кандыагаш названия Бірлік, Егіндібулақ, что вызвало небольшой спор. Но чуть позже дискуссия возникла и по паркам, один из них решено назвать Жауынгерлер саябағы, другой – Батырлар саябағы, заметьте, это в одном населенном пункте. В связи с чем председатель областной комиссии Булбул Елеусинова обратила внимание, что места отдыха все чаще стали получать названия, связанные с военной тематикой. Воины-интернационалисты проявляют в этом особую активность, также выражают свой патриотизм и другие представители общественных объединений, предлагающие увековечить память своих предков – также воинов.

Другие размышления вызвали предложения алгинцев. Они вознамерились навести порядок с безымянными улицами жилого массива «Подхоз» районного цент­ра. Его общая площадь 20 тыс. га. Здесь проживают 123 человека, в том числе 27 детей. Предложено улицу протяженностью 280 и 220 метров назвать Сарыарқа и Алаш соответственно, у другой улицы в 300 метров появилось сразу два варианта названия – в одном случае Кумжарган, в другом – Сайрам. При этом дороги на этих улицах не имеют асфальтового покрытия, не обеспечены полностью электрическим освещением.

– Получается, что мы даем небольшим улицам на окраине Алги громкие названия, правильно ли это? – вопрошали поначалу члены комиссии.

Но после обсуждения пришли к выводу, что, возможно, в этом есть определенная логика, если руководствоваться идеями развития казахского языка, привитием молодому поколению чувства патриотизма, интереса к истории страны.

Эти мысли получили продолжение в отчете заместителя акима Алгинского района Болатбека Кангужина о проводимой на мес­тах работе в сфере ономастики.

Согласно информационной системе «Адресный регистр», в районе числятся город районного значения, 12 сельских округов, 30 сел. Как было отмечено, все они имеют наименования исключительно на государственном языке: Ақай, Бестамақ, Бесқоспа, Қарақудук, Маржанбулақ, Сарыхобда, Тамды, Токмансай и т. д. И если пять лет назад в районе из 299 улиц насчитывалось 39 с идеологически устаревшими названиями, то на сегодня их число заметно сократилось. Переименовываются также улицы с повторяющимися названиями.

– Мы понимаем всю важность проводимой работы, это требование времени. Но мы можем руководствоваться только утверж­денным списком из 555 фамилий и имен исторических личностей. Хотя в нем нет тех, кем еще гордятся жители нашего района. В их числе, к примеру, ветераны Великой Отечественной войны Реимкул Калдыгулов, Жабас Избасов, писатель и переводчик Галым Ахмедов. Их биографии и информация о достижениях были представлены областному управлению по развитию языков, напомнил заместитель акима района.

Он также обратил внимание, что, принимая решение по жилому массиву «Подхоз», алгинцы руководствовались постановлением Правительства РК от 2014  года № 138 и списком, рекомендованным Администрацией Президента Республики Казахстан, куда включены исторические личности, жившие в XV, XVIII–XX веках, а также 380 исторических географических названий.

Следует напомнить, ранее актюбинцы составили дополнительный список своих новых предложений, куда вошли более тридцати достойных имен. Есть надежда, что по ним будет принято положительное решение и выбор у жителей области станет более широким. Как заметили члены комиссии, важно, чтобы местная молодежь знала и собственную историю, чтобы на слуху были имена, которые ближе и роднее.

Завершилось майское заседание областной ономастической комиссии приятным событием. По итогам прошлого года Благодарственное письмо, подписанное председателем международного общества «Қазақ тілі», вручено лидеру местного филиала данного общества Роману Рахиеву. Кстати, он является одним из активных членов комиссии. Всегда делится своими наблюдениями, предложениями, дельными инициативами, направленными на развитие государственного языка.

#Актюбинская область #название улиц #переименование улиц #«Қазақ тілі»

Популярное

Все
Уже в июне национальная команда Казахстана по футболу проведет поединки в новой форме
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
Музей вернул народу имена
Словно мухи, тут и там ходят фейки по сетям…
Современная депрессия многолика. Как от нее уберечься?
Минздрав бьет тревогу: в Казахстане растет количество подростков, которые курят вейпы
В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле»
Синий и желтый
Готовимся к Азиаде
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ
Граждане и неграждане Казахстана по-разному приходят к изучению государственного и других языков
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
72-летний пациент погиб, выпрыгнув из окна 3-го этажа больницы в Шымкенте
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
10 школьников отравились в Алматинской области
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане
Токаев открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане
Молодежь, коммуникации и оздоровление работников: основные приоритеты Совета профсоюзов стран ЦА обсуждены в Астане
Приоритетные направления сотрудничества стран Центральной Азии и Китая обозначил Токаев
Жанатас был депрессивным городом, пугавшим гостей и наводившим тоску только одним своим внешним видом. А сегодня?
В попытке изнасилования маленькой сестры друга подозревают жителя Жетысу
Казахстан планирует сократить срок прохождения транзита из Китая в Европу через свою территорию до 5 дней
Поддельные медицинские сертификаты продавали в Жетысу – видео
Пьяную актюбинку задержали за прогулку по улице в полицейской форме
Суд вынес приговор 25 участникам январских событий в Алматы
Пять новаций Социального кодекса
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео

Читайте также

Готовимся к Азиаде
Синий и желтый
Приобретенные «на ход ноги»?
Город с характером и шармом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]