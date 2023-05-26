Ограниченный выбор

Вопросы переименований в тех или иных населенных пунктах периодически включаются в повестку дня и все чаще заседания проходят с повторяющимися замечаниями и предложениями. Вот и в этот раз они прозвучали при принятии решения по Алгинскому и Мугалжарскому районам.

В частности, заместитель акима Мугалжарского района Рустам Ахметов в онлайн-режиме поделился идеями дать безымянным улицам райцентра Кандыагаш названия Бірлік, Егіндібулақ, что вызвало небольшой спор. Но чуть позже дискуссия возникла и по паркам, один из них решено назвать Жауынгерлер саябағы, другой – Батырлар саябағы, заметьте, это в одном населенном пункте. В связи с чем председатель областной комиссии Булбул Елеусинова обратила внимание, что места отдыха все чаще стали получать названия, связанные с военной тематикой. Воины-интернационалисты проявляют в этом особую активность, также выражают свой патриотизм и другие представители общественных объединений, предлагающие увековечить память своих предков – также воинов.

Другие размышления вызвали предложения алгинцев. Они вознамерились навести порядок с безымянными улицами жилого массива «Подхоз» районного цент­ра. Его общая площадь 20 тыс. га. Здесь проживают 123 человека, в том числе 27 детей. Предложено улицу протяженностью 280 и 220 метров назвать Сарыарқа и Алаш соответственно, у другой улицы в 300 метров появилось сразу два варианта названия – в одном случае Кумжарган, в другом – Сайрам. При этом дороги на этих улицах не имеют асфальтового покрытия, не обеспечены полностью электрическим освещением.

– Получается, что мы даем небольшим улицам на окраине Алги громкие названия, правильно ли это? – вопрошали поначалу члены комиссии.

Но после обсуждения пришли к выводу, что, возможно, в этом есть определенная логика, если руководствоваться идеями развития казахского языка, привитием молодому поколению чувства патриотизма, интереса к истории страны.

Эти мысли получили продолжение в отчете заместителя акима Алгинского района Болатбека Кангужина о проводимой на мес­тах работе в сфере ономастики.

Согласно информационной системе «Адресный регистр», в районе числятся город районного значения, 12 сельских округов, 30 сел. Как было отмечено, все они имеют наименования исключительно на государственном языке: Ақай, Бестамақ, Бесқоспа, Қарақудук, Маржанбулақ, Сарыхобда, Тамды, Токмансай и т. д. И если пять лет назад в районе из 299 улиц насчитывалось 39 с идеологически устаревшими названиями, то на сегодня их число заметно сократилось. Переименовываются также улицы с повторяющимися названиями.

– Мы понимаем всю важность проводимой работы, это требование времени. Но мы можем руководствоваться только утверж­денным списком из 555 фамилий и имен исторических личностей. Хотя в нем нет тех, кем еще гордятся жители нашего района. В их числе, к примеру, ветераны Великой Отечественной войны Реимкул Калдыгулов, Жабас Избасов, писатель и переводчик Галым Ахмедов. Их биографии и информация о достижениях были представлены областному управлению по развитию языков, напомнил заместитель акима района.

Он также обратил внимание, что, принимая решение по жилому массиву «Подхоз», алгинцы руководствовались постановлением Правительства РК от 2014 года № 138 и списком, рекомендованным Администрацией Президента Республики Казахстан, куда включены исторические личности, жившие в XV, XVIII–XX веках, а также 380 исторических географических названий.

Следует напомнить, ранее актюбинцы составили дополнительный список своих новых предложений, куда вошли более тридцати достойных имен. Есть надежда, что по ним будет принято положительное решение и выбор у жителей области станет более широким. Как заметили члены комиссии, важно, чтобы местная молодежь знала и собственную историю, чтобы на слуху были имена, которые ближе и роднее.

Завершилось майское заседание областной ономастической комиссии приятным событием. По итогам прошлого года Благодарственное письмо, подписанное председателем международного общества «Қазақ тілі», вручено лидеру местного филиала данного общества Роману Рахиеву. Кстати, он является одним из активных членов комиссии. Всегда делится своими наблюдениями, предложениями, дельными инициативами, направленными на развитие государственного языка.