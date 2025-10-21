На окраине села Карасу Сайрамского района расположен консервный цех, который можно с увереннос­тью назвать успешным примером того, как на основе опыта, энтузиазма и инициативы в регионе возрождают переработку овощей, способную дать импульс развитию местной экономики. Здесь варят соки, готовят маринованные огурцы, делают салаты, повидло, томатную пасту. И главное – создают рабочие места, обеспечивают спрос на продукцию местных фермеров и вносят вклад в насыщение продовольственного рынка страны.

А началось все в 2008 году, когда коллектив бывших работников Сайрамского плодоконсервного комбината, прекратившего существование, решил начать дело с чистого листа. Арендовали небольшое здание бывшего консервного цеха и занялись привычным делом. Восьми лет оказалось достаточно для того, чтобы убедиться: команда подобралась дружная, работоспособная и инициативная.

К решению о дальнейшем развитии производства пришли коллективно. Точно так же, как и к осознанию необходимости построить новый цех, мощности которого позволяли бы расширить ассортимент и увеличить объемы переработки овощей.

Полученная прибыль вкладывалась в строительство производственного корпуса, размещенного на площади около двух гектаров на окраине села Карасу. За это время на собственные средства к нему протянули линию электропередачи длиной более двух километров. А выровнять, расширить и заасфальтировать старую дорогу коллективу переработчиков помог районный акимат. Появление инфраструктуры сделало эту часть населенного пункта перспективной: рядом начал расти новый жилой массив.

– С нашим приходом здесь закипела жизнь, – не без гордости констатирует председатель и один из учредителей СПК «Аят-Агро» Ибрагим Сараджев. – Мы начали с аренды бывшего цеха, а теперь у нас современное предприятие с налаженным производством и новыми рабочими местами. По программе «Аманат» получен кредит в размере 29,5 миллиона тенге, которые направлены на закуп оборудования. Приобретены автоматическая мойка овощей и фруктов и укладочная лента, что дало возможность увеличить производство продукции и расширить линейку выпуска овощных консервов.

В цехе сегодня на постоянной основе трудятся около 50 человек, а в сезон число работников увеличивается в три-четыре раза. Все – местные жители: из самого Карасу и близлежащих сел. Для них организован транспорт – утром на смену, вечером – обратно. Наличие производства особенно важно для сельской местности, где найти стабильную работу рядом с домом – большая редкость и удача.

– Я вышла на работу, когда дети подрос­ли, – рассказывает Басти Кахарманова, работающая здесь уже девять лет. – А тут как раз набирали людей в плодоконсерв­ный цех. Коллектив у нас сплоченный, зарплата достойная. Что еще нужно, чтобы быть довольной?

В производстве – десятки наименований продукции. Основной акцент сделан на переработку овощей и фруктов. Технолог Светлана Муханова, профессионал с еще советским стажем, уверяет: главное – соблюдение технологии и точная рецептура.

– Сейчас я отвечаю практически за все: и рассолы, и салаты, и соки, – рассказывает Светлана Муханова. – Рецепты разрабатывали сами, пробовали, корректировали. Жаровня рассчитана на 450 кило, и на каждый вид продукции – свои нормы. Качество во многом зависит от стабильности температуры. А с этим, увы, есть проблемы.

Несмотря на успехи, предприятие сталкивается с серьезными инфраструктурными трудностями. Главная из них – отсутствие газификации. Топить приходится дровами и углем, что не только приводит к удорожанию производства, но и осложняет соблюдение технологических режимов.

– Технологу постоянно приходится регулировать процесс вручную, ибо падает давление, снижается температура, – говорит глава СПК Ибрагим Сараджев. – У нас же все строго по рецепту: те же салаты надо варить столько-то минут при определенной температуре. А тут приходится, что называется, «на глазок» решать. Газ нужен для стабильного качест­ва, автоматизации и увеличения объемов переработки.

Между тем стоимость подключения газа – 9,5 млн тенге. Для компании с довольно невысокой рентабельностью – сумма неподъемная. При этом государство не может оказать поддержку, поскольку проект уже действует, он формально не «новый».

За год в цехе перерабатывается до 2 тыс. тонн овощей и выпускается около полутора миллионов условных банок продукции. Лидером продаж остаются маринованные огурцы – особенно популярны в литровых и двухлитровых банках. Трехлитровая фасовка в основном уходит на экспорт – в Россию.

– Мы поставляем продукцию в Россию уже несколько лет, – поясняет один из соучредителей предприятия Руслан Шамсутдинов, более 20 лет занимающийся бизнесом по переработке и продаже овощных консервов. – Потенциал есть, но многое упирается в инфраструктурные, организационные вопросы и отсутствие доступа к дешевым кредитам. К примеру, не хватает той же стеклотары. Российская лучше, но дороже. Казахстанская есть, но не в тех объемах, которые нужны. К тому же есть претензии к ее качеству. Вывод очевиден: стране нужны новые стекольные заводы. Но решение этого вопроса – не уровень СПК «Аят-Агро».

Овощи предприятие частично выращивает самостоятельно – у СПК есть три гектара земли. Остальное закупается у местных фермеров по договорам поставки. Есть планы участия перерабатывающего предприятия в программах по развитию личных подсобных хозяйств.

На днях СПК предстоит выплатить первый транш по ранее полученному кредиту. Сомнений в том, что здесь своевременно с ним рассчитаются, нет. Сбыт налажен, продукция востребована. Казалось бы, идеальные условия для роста. Однако без поддержки со стороны государства – субсидий, доступа к дешевым кредитам, инфраструктурных решений – потенциал остается частично нереализованным.

– Государство хочет, чтобы мы были конкурентоспособными, – резюмирует Ибрагим Сараджев. – Значит, нужно создавать условия. Без газа, без доступных кредитов на пополнение оборотных средств нам трудно. Мы работаем, развиваемся. Но чтобы сделать рывок, нужна поддержка. Любой продукт с надписью «Сделано в Казахстане» – это большой плюс для экономики страны, ее продовольственной безопасности и имиджа.

Предприятие не просто производит соления и соки. Оно стало точкой притяжения, источником стабильного дохода, развития территории и даже экологии – работники СПК «Аят-Агро» сами убрали свалку, годами копившуюся вдоль дороги, следят за чистотой обочин и близлежащей округи.

Плодоконсервное предприятие из Карасу – это пример того, как местная инициатива и трудолюбие способны превратить небольшой цех в локомотив сельской экономики. Главное – не оставлять таких предпринимателей наедине с их проблемами. Ведь за каждой банкой огурчиков маринованных – целая цепочка трудовых усилий, ответственности и любви к своему делу.