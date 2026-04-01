В 2025 году, к примеру, этот не самый большой в области район выдал свыше трех тысяч тонн мяса, причем в последние годы наметился акцент на глубокую переработку животноводческого сырья, что сделало бизнес местных хозяйств более устойчивым.

В настоящее время в селе Солоновка завершается строи­тельство еще одной животноводческой фермы на 600 голов. И поскольку, как известно, цены на мясо, особенно оптовые, отличаются волатильностью (зимой растут, летом снижаются), то в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Нарын Агро-2024» решили снизить эти риски, запустив переработку.

При выборе рыночной ниши в кооперативе опирались на маркетинговый анализ. В сегменте сосисок, колбас и деликатесов очень высока конкуренция, сегмент же мясной тушенки освоен меньше, и продукция пока сохраняет репутацию натуральной. Кроме того, у банок длительный срок хранения, консервы покупают и как самостоятельное блюдо, и в виде основы для разных рецептов.

– В нашем ассортименте значатся премиальная тушенка из говядины и конины, каши перловая, рисовая, гречневая с мясом, – рассказал глава «Нарын Агро-2024» Болат Канапин. – Кроме того, в кооперативе освоили выпуск консервов с зайсанским сазаном, лещом и рипусом.

Чтобы осуществить проект по переработке, компания по программе «Ауыл аманаты» получила льготный кредит в сумме 29 млн тенге. На эти деньги было закуплено оборудование перерабатывающей мощностью до 180 кг мяса в смену, или 600 консервных банок. В сутки – 1 200 банок. Плюс кооператив начал разливать в «жестянки» кумыс…

В дизайне бренда предприниматели пошли по проверенному пути – использовали мотивы местной природы. Получилась этикетка с узнаваемым контуром гор и Бухтарминского водохранилища. Львиная доля продаж пока приходится на само село Улкен Нарын, где действует цех.

Есть также заказы на ограниченные партии, поступаю­щие из столицы. По словам руководителя кооператива, для узнаваемости и, соответственно, завоевания своего «мес­та под солнцем» в торговых сетях нужно время. Так что пока восточноказахстанские консервы получают продвижение в основном через социальные сети и с помощью личных связей.

– Серьезная проблема с кад­рами, – признался Болат Канапин. – Например, технолога мы пригласили из Алматы. Нужны механизатор, ветеринар, водитель. Мы проводим экскурсии для учащихся районного аграрно-технического колледжа, показываем цех, оборудование. Говорим, что после окончания учебы они могут у нас трудоустроиться. В целом во всем районе наблюдается дефицит рабочих рук.

Выпуск тушенки считается процессом технологически не сложным, но требующим внимания к мелочам. В кооперативе, например, внимательно выбирали тару, чтобы при относительно невысокой цене получить герметичную банку с высокой теплопроводностью. Искали оптимальный по мощности автоклав. Все «жестянки» на первом этапе обрабатывают паром и водой. Главный продукт для наполнения, конечно, мясо.

Говядину или конину пос­ле разделки и удаления жил измельчают на куски массой примерно по 30–50 граммов, дозаторами добавляют лук, соль, специи, жир, бульон. Только натуральные продукты! Герметизируют и отправляют в автоклав. Стерилизация проходит при температуре выше 100 градусов и в зависимости от состава длится два-два с половиной часа. В финале на готовые консервы наносят маркировку с указанием даты изготовления, номера партии, состава. Еще раз проверяют и отправляют на склад готовой продукции.

– Технологический цикл кажется коротким, но за ним стоит работа всего кооператива, – заключил глава «Нарын Агро-2024». – Животноводы и ветеринары отвечают за здоровье и привесы в стаде и табунах, техники следят за оборудованием, технолог – за процессом, начиная от измельчения сырья до поступления на склад готовых банок. В итоге мы уверены, что на наши консервы премиального качества обязательно найдутся покупатели.