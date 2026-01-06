Сегодня ее швейная мастерская – устойчивый бизнес с потенциалом роста и создания новых рабочих мест, в том числе для людей с особыми потребностями. Важным этапом этого пути стало получение безвозмездного государственного гранта.

По итогам экспертной оценки бизнес-проекта и его социальной значимос­ти конкурсная комиссия поддержала инициативу предпринимательницы с инвалиднос­тью, выделив ей около 1,5 млн тенге на приобретение оборудования для швейного ателье.

Шить Айжан Балтабаевна начала с детства. В доме у ее матери Апуаш Азимбаевой была швейная машинка, на которой можно было подшить воротничок, удлинить школьную блузку, аккуратно вывести ровный стежок. Маленькая девочка могла часами наб­людать за материнскими руками – их точными, уверенными, словно ювелирными движениями, создающими обновки.

Позже мама рассказывала, что навыки шитья получила еще в детском доме, где девочек учили вышивать и работать с тканями. Эти уроки, переданные без громких слов, стали для дочери первым шагом к будущей профессии.

В школьные годы желание творить только крепло. Во времена советского дефицита Айжан шила себе одежду из подручных материалов. Однажды из обычной белой простыни, окрашенной синькой, скомбинировала трехъярусную юбку – предмет особой гордости и начало первых смелых экс­периментов с фасонами и тканями. Появление на школьной дискотеке в собственноручно сшитой обновке произвело настоящий фурор.

Айжан мечтала стать технологом швейной промышленности, но для пос­тупления в институт не хватило всего одного балла. Вернувшись в Шымкент, она выучилась на закройщика и устроилась на фабрику «Восход», славившуюся безупречным качеством мужских костюмов. Однако работа на конвейере быст­ро перестала радовать: монотонность оказалась несовместимой с неугомонным характером творческого человека. Через год девушка ушла в ателье индивидуального пошива – туда, где можно было не просто работать, но и творить.

Особое место в ее жизни заняла нацио­нальная одежда. Изготовление чапанов, камзолов, саукеле стало не просто ремеслом, а источником вдохновения. Одна из работ – платье в этностиле для начинающей певицы – привлекла внимание не только зрителей, но и жюри конкурса, подтвердив: талант Айжан заметен и востребован.

В 90-е годы прошлого века швейная машинка, подаренная отцом, стала нас­тоящим источником заработка. Айжан шила и продавала одежду на рынке, самостоятельно разрабатывая модели. Спрос был огромным.

– Помню, модель платья-халата оказалась особенно удачной, – рассказывает Айжан Азимбаева. – Тяжелый шелк идеально ложился по фигуре. По два-три платья ежедневно уходили с прилавка. Я буквально валилась с ног от усталости, чтобы взамен проданных сшить новые. Днем стояла на рынке, ночью сидела за машинкой. За неделю накопила на телевизор, а в ту пору он стоил немалых денег!

Купить с получки телевизор считалось показателем немыс­лимого достатка. Настолько прибыльным было дело. Оно и подстегивало работать еще больше. Впрочем, как признается предпринимательница, дело было даже не в деньгах. Приятно было видеть, как люди уходят довольными, с радостью в глазах…

Однако высокий темп работы дал о себе знать – обострились проблемы со здоровьем, напомнив, что даже любимое дело требует бережного отношения к себе.

Сегодня Айжан Азимбаева работает на дому. Одну из комнат частного дома семья отвела под мастерскую. Здесь мастерица не только шьет, но и постоянно экспериментирует. Освоила искусство құрақ, охотно работает с войлоком, изготавливая настенные панно, головные уборы и этнические наряды, шьет камзолы и чапаны с национальным орнаментом.

Все новые техники шитья Айжан Балтабаевна осваивает по собственной инициативе. Стоит ей увидеть на выставке что-то необычное – и рукодельница уже загорается желанием освоить новое для нее направление. Тут же строит планы, ищет контакты мастеров, покупает билеты и едет учиться. Так она познакомилась со многими отечественными дизайнерами – законодателями моды в мире этнической одежды, войлока и лоскутного шитья. Все это – ради расширения творческих горизонтов.

Участие в конкурсе на безвозмездный грант стало логичным продолжением этого пути. Айжан Азимбаева признается: ее вдохновляют даже детские рисунки внуков – хочется перенести их на ткань, вышить, сделать частью украшения одеж­ды. Современное цифровое оборудование долгое время для нее оставалось недоступным, и именно грант помог воплотить эту мечту.

На выделенные средства предпринимательница приобрела три швейные машинки, включая профессиональную вышивальную машину тамбурного стежка и компьютерной вышивки. И вот уже оцифрованные рисунки внуков трансформировались в вышивку и аппликации на детской одежде, настенные панно и картины.

Особая гордость предприимчивой швеи – промышленный гладильный стол, который существенно облегчает труд и экономит время. Это позволило заметно изменить работу мастерской и открыть возможности для роста. В планах предпринимательницы – принять на работу помощниц и со временем переехать в более просторное помещение.

– Глаза боятся, руки делают, – с улыбкой говорит Айжан Азимбаева. – Я человек неугомонный. Но именно это и помогает двигаться вперед.

История Айжан Азимбаевой – наглядный пример того, как талант, трудолюбие и гос­поддержка помогают не только сохранить дело всей жизни, но и вывести его на новый уровень.

Полученный грант позволяет расширить ассортимент, освоить новые технологии и выйти на новые рынки. По словам предпринимательницы, эта поддержка стала важным шагом вперед и подтверждением того, что ограничения по здоровью не являются препятствием для развития и профессионального роста.

История нашей современницы – пример того, как сочетание настойчивости, продуманной идеи и поддержки общества помогает менять жизнь к лучшему и вносить вклад в развитие сообщества народных мастеров.