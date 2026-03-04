За каждым праздничным цветочком стоит кропотливый труд тепличников, которые начинают подготовку к 8 Марта задолго до наступления весны. В поселке Мукры области Жетысу Балжан Нусип вместе с мужем Саматом Жумагуловым уже пятый год выращивают цветы в собственной теплице.

– Сначала занимались просто оптовой торговлей цветами. Потом решили сажать сами, и сейчас у нас есть свои небольшие теплицы прямо рядом с домом, – рассказывает многодетная мама.

Путь к успешному результату в цветочном бизнесе оказался непростым. Перед тем как пост­роить собственные теплицы, супруги проработали целый сезон у опытных цветоводов, изу­чая тонкости профессии.

– И, конечно, Интернет был нам в помощь. В Сети есть форумы цветоводов, можно получить советы от производителей посадочного материала и средств защиты, питания растений. Знания и в нашем бизнесе, конечно, главное, как и в любом другом, – отмечает Балжан.

Промышленное выращивание тюльпанов к 8 Марта – сложный технологический процесс, называемый «выгонкой». Он требует точного расчета времени и соз­дания идеальных условий, для того чтобы заставить луковицы зацвести строго к определенной дате. Процесс начинается с закупки качественных голландских луковиц размером от 12 миллиметров, которые после сбора хранят при пониженных температурах около пяти градусов в течение 12–16 недель. Эта искусственная зима запускает механизм будущего цветения.

– Теплица у нас простая, орошение – капельное, отопление – на угле. Обычная печка согревает воду, которая бежит по металлическим трубам, протянутым через всю теплицу. Зимой трудно здесь все время поддерживать не менее десяти градусов тепла, а сезон начинается в декабре, но мы справляемся. Готовим почву под посадку посевного материа­ла, – объясняет технологию Балжан Нусип.

После периода охлаждения луковицы высаживаются в специальные ящики с субстратом – смесью торфа и песка, при этом их не должно быть больше 130 штук на квадратный метр. За этим следует еще один этап – укоренения в относительном холоде, и только за три-четыре недели до нужной даты температуру в теплицах поднимают до 18 градусов, обеспечивают полив и досвечивание.

Экономика цветочного произ­водства впечатляет своими масштабами.

– На выходе из теплицы тюльпан голландского сорта стоит 650 тенге. Все цветы на нашей плантации уже заказаны оптовиками, поэтому подумываем о расширении бизнеса, чтобы выращивать к 8 Марта больше тюльпанов, – рассказывает Балжан.

Но как обычному покупателю выбрать качественные цветы среди многообразия предложений на рынке?

– Существует несколько прос­тых правил, следуя которым можно приобрести действительно свежие и долговечные цветы, – рассказывает флорист Фаина Косарева. – Стебель качественного тюльпана должен быть упругим и пружинить при нажатии, иметь ярко-зеленый цвет без пятен и потемнений. Срез должен оставаться светлым и не сухим. Бутон свежего цветка плотный, не разваливается при легком встряхивании, имеет равно­мерную окраску.

Особое внимание следует обратить на листья – они должны быть гладкими, насыщенно-зеленого цвета, плотно прилегающими к стеблю. Опытные покупатели избегают цветов с резинками на бутонах – это верный признак попытки скрыть увядание.

Выбор цветов, букета – целое искусство, основанное на древней символике.

– Красные тюльпаны традиционно олицетворяют страсть и глубокую любовь, их дарят самым близким людям, – рассказывает флорист. – Розовые символизируют нежность и молодость, это универсальный выбор, подходящий для любого возраста. Белые цветы говорят о чистоте и искренности чувств, их уместно преподносить коллегам или подругам. Желтые тюльпаны вопреки распространенным суевериям символизируют радость и достаток – их можно смело дарить оптимистично настроен­ным людям.

Сиреневые и фиолетовые оттенки подчеркивают элегант­ность и утонченность, они подходят для изысканных натур. При составлении букета важно помнить о правиле нечетного количества цветов, а для торжественных случаев лучше выбирать композиции от семи-девяти штук.

Сегодня в теплицах выращивают множество сортов: классические Strong Gold и Strong Love, элегантные Barcelona и Jumbo Beauty, экзотические Royal Virgin и Sweet Rosy. Каждый сорт имеет свои особеннос­ти и предназначение, но все они требуют одинаково тщательного ухода.

Цветочный бизнес – удивительное сочетание науки и искусства, где точные технологии сочетаются с тонким пониманием красоты. За каждым букетом стоят месяцы упорного труда, накоп­ленные знания и постоян­ная забота производителей.