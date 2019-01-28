Охотники с большой дороги

Инициатором криминального замысла выступил бывший работник одной из строительных компаний Астаны. Он работал на должности оператора аппарата по установке вдоль трасс криволинейных брусов, предназначенных обеспечивать безопасность дорожного движения. А, как известно, тот, кто умеет устанавливать, знает и то, как демонтировать. Взяв себе 18-летнего помощника, он стал срывать металлические ограждения, установленные вдоль автомагистрали Западная Европа – Западный Китай. Ведь зачем далеко ходить, когда товар лежит прямо под ногами?.. Как говорится, бери – не хочу. Сначала подельники украли только 40 м забора на 367-м км шоссе, буквально в нескольких километрах от родного села старшего из злоумышленников. Однако им показалось мало, и они решили продолжить начатое. В итоге на 367-м км международной трассы было похищено еще 204 м металлоизделий. Но благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников Рыс­куловского районного отдела полиции подозреваемые были вскоре задержаны.

По данным пресс-службы областного департамента полиции, Жамбылскому областному филиалу ТОО «Казавтожол» был нанесен ущерб на сумму почти 3 млн тенге. Добытчики металла полностью признали вину, началось досудебное расследование.