Около 124 млрд тенге инвестиций привлечено в машиностроение РК с начала года

На заседании правительства под председательством премьера Олжаса Бектенова рассмотрено развитие отечественного машиностроения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабмин

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как доложил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, на сегодня обрабатывающая промышленность догнала по своим объемам добывающую, и продолжает расти. При этом одну из лидирующих позиций занимает машиностроительная отрасль – 20%. В ней задействованы около 4 тыс. компаний, занято более 120 тыс. человек.

«Одним из основных преимуществ развития машиностроения является мощный мультипликативный эффект. Так, согласно международному опыту, создание в отрасли одного рабочего места стимулирует появление порядка семи-восьми рабочих мест в смежных отраслях. За 9 месяцев в отрасль привлечено около 124 млрд тенге инвестиций, рост в 2 раза. Объем производства составил более 3 трлн тенге. Индекс физического объема - 104,2%», — доложил Канат Шарлапаев.

Также отмечено, что в структуре машиностроения наибольшую долю занимают автомобилестроение, железнодорожное и электротехническое машиностроение.