Около 300 автомобилей скопилось на трассе в Жамбылской области

Полицейские выводят колонны. Об этом в ночь на 28 февраля сообщили в МВД, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Как сообщает медиа-портал ведомства Polisia.kz, из-за непогоды в Кордайском районе закрыто движение на участке трассы Алматы-Ташкент-Термез для всех видов автотранспорта.

Меры по обеспечению безопасности пассажиров и водителей на этих участках принимают сотрудники Кордайского районного отдела полиции.

Начальник Кордайского РОП организовывает сопровождение транспортных колонн патрульными экипажами в оба направления.