Около 300 автомобилей скопилось на трассе в Жамбылской области
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Полицейские выводят колонны. Об этом в ночь на 28 февраля сообщили в МВД, передает Kazpravda.kz
Как сообщает медиа-портал ведомства Polisia.kz, из-за непогоды в Кордайском районе закрыто движение на участке трассы Алматы-Ташкент-Термез для всех видов автотранспорта.
Меры по обеспечению безопасности пассажиров и водителей на этих участках принимают сотрудники Кордайского районного отдела полиции.
Начальник Кордайского РОП организовывает сопровождение транспортных колонн патрульными экипажами в оба направления.