Около 5 тысяч предприятий авторизовались в Реестре казахстанских товаропроизводителей

134
Дана Аменова
специальный корреспондент

Были отклонены 396 субъектов по 2 290 заявкам

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане осуществляется поэтапное наполнение Государственной информационной системы «Реестр казахстанских товаропроизводителей» (Реестр КТП), реализуемое в целях поддержки отечественных производителей и выполнения торгово-промышленной политики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром 

По данным ведомства, на сегодня 4 995 предприятий авторизовались в цифровой системе Реестра КТП. В целом ими подано 10 377 заявок.

Министерство направило в АО «Центр электронных финансов» Минфина данные о 4 389 предприятиях, которые полностью производят собственную продукцию.

Вместе с тем, на основании индустриальных сертификатов в Реестр КТП автоматически перенесены 1 924 предприятия, ранее подтвердившие статус казахстанского товаропроизводителя.

В ведомстве напомнили, что внедрение Реестра КТП позволит обеспечить консолидацию данных, выявление лжепроизводителей, повышение прозрачности и снижение коррупционных рисков.
 

Механизм включения в Реестр КТП состоит из четырех этапов: подача заявки через информационную систему, проверка достоверности данных, оценка производства и мониторинг добросовестности производственной деятельности.

Работа по наполнению Реестра казахстанских товаропроизводителей продолжается.

