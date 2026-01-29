Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане осуществляется поэтапное наполнение Государственной информационной системы «Реестр казахстанских товаропроизводителей» (Реестр КТП), реализуемое в целях поддержки отечественных производителей и выполнения торгово-промышленной политики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром



По данным ведомства, на сегодня 4 995 предприятий авторизовались в цифровой системе Реестра КТП. В целом ими подано 10 377 заявок.



Министерство направило в АО «Центр электронных финансов» Минфина данные о 4 389 предприятиях, которые полностью производят собственную продукцию.



Вместе с тем, на основании индустриальных сертификатов в Реестр КТП автоматически перенесены 1 924 предприятия, ранее подтвердившие статус казахстанского товаропроизводителя.



В ведомстве напомнили, что внедрение Реестра КТП позволит обеспечить консолидацию данных, выявление лжепроизводителей, повышение прозрачности и снижение коррупционных рисков.



Механизм включения в Реестр КТП состоит из четырех этапов: подача заявки через информационную систему, проверка достоверности данных, оценка производства и мониторинг добросовестности производственной деятельности.



Работа по наполнению Реестра казахстанских товаропроизводителей продолжается.