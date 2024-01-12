Олимпийский штаб в столице

Спорт
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Аскар Султан

В Астане работает штаб по подготовке к зимней юношеской Олимпиаде в Канвоне-2024 (Южная Корея), а также летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже-2024 (Франция).

фото Игоря Бургандинова

Его открытие прошло в первые дни 2024 года. Отметим, что еще 13 декабря 2023 года Министерством туризма и спорта был издан приказ о создании штаба по организации подготовки национальных сборных команд Республики Казахстан к зимней юношеской Олимпиаде и летним Олимпийским и Паралимпийским играм. Он будет работать на постоянной основе до окончания всех комплекс­ных соревнований.

В состав штаба вошли шесть человек, и среди них Елсияр Канагатов – директор департамента спорта НОК РК, Серик Сапиев – заместитель генерального секретаря НОК РК, Диас Ахметшарип – советник министра по связям с общественностью и средствами массовой информации, а также руководители команд РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта и спортивный директор республиканского общественного объединения «Национальная федерация конькобежцев».

На первом совещании штаба с участием победителей и призеров олимпиад, мировых первенств и международных соревнований, а также спортивных журналистов министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев акцентировал внимание на масштабной подготовке к V Всемирным играм кочевников, которые осенью пройдут в Астане, напомнив о том, что в интервью газете «Egemen Qazaqstan» Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что это очень важное мероприятие для Казахстана, а также для популяризации национальных видов спорта и здорового образа жизни, а кроме того, расширения культурно-гуманитарных связей между братскими народами – наследниками номадической цивилизации Великой степи.

– Что касается подготовки к зимним юношеским Олимпийским играм Канвон-2024 и летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже, то для качественной подготовки национальной сборной команды был сформирован пул спортсменов – вероятных претендентов на завоевание лицензий и медалей. Некоторые лидеры сборной будут готовиться по индивидуальному плану, который составят с учетом специфики каждого вида спорта, потребнос­ти спортсмена, медико-биологического обеспечения, включая физиотерапию, реабилитацию и профилактику травм, психологическую поддержку и помощь спорт­сменам в управлении стрессом в подготовке к соревнованиям. Следует отметить, что полностью пересмотрены подходы и принципы формирования календаря подготовки наших атлетов, – сказал глава ведомства.

Напомним, IV зимняя юношес­кая Олимпиада пройдет с 19 января по 1 февраля в Канвоне, а в Париже с 26 июля по 11 августа вначале пройдут XXXIII летние Олимпийские игры, а с 28 авгус­та по 8 сентября и XVIII летние Паралимпийские игры.

На этой неделе в преддверии старта зимних юношеских Олимпийских игр столичный штаб посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-Ик, который встретился с министром туризма и спорта нашей страны и выразил заинтересованность в сотрудничестве с Казахстаном. Представители двух стран обсудили предстоящие игры, после чего посол Республики Корея вручил талисман юношеской Олимпиады главе нашего спортивного ведомства и пожелал спортсменам Казахстана успехов в предстоящем соревновании.

– Мы уверены, что талисман юношеской зимней Олимпиады в Канвоне найдет свое место в офисе нашего штаба и принесет удачу нашим спортсменам, которые примут участие в главном старте четырехлетия среди юношей, – в свою очередь сказал Ермек Маржикпаев, поблагодарив за подарок.

Кстати, послу Республики Корея в ответ было передано панно ручной работы из дерева, на котором были изображены сюжеты из жизни наших предков-номадов, а также национальные музыкальные инструменты – домбыра и кобыз. Подарок настолько понравился нашему гостю, что он пообещал его поставить на самое видное место в своем офисе.

Отметим также, что уже на следующей неделе в штабе состоятся и официальные проводы нашей спортивной делегации на зимние Игры в Канвоне.

#Астана #штаб #Париж-2024 #Параолимпийские игры #Канвон-2024 #юношеская Олимпиада

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