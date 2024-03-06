Олжас Бектенов ознакомился с планами модернизации ПНХЗ

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-Министр РК Олжас Бектенов ознакомился с мерами по увеличению переработки нефти и полноценной загрузке предприятий нефтехимического сектора в Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Глава правительства посетил Павлодарский нефтехимический завод, в ходе чего ознакомился с его текущей деятельностью и планами по дальнейшей модернизации производства. Среди приоритетных проектов – переход на безостановочный межремонтный период работы технологических установок.

На сегодняшний день ПНХЗ перерабатывает порядка 6 млн тонн нефти в год. Среди выпускаемой продукции: различные марки автомобильного бензина, дизельное топливо, мазут, битум, газы коммунально-бытового назначения и др.

Как отметил Олжас Бектенов, глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством четкие задачи по обеспечению внутреннего рынка топливом. В этой связи требуется, чтобы нефтеперерабатывающие заводы реализовали весь комплекс мер для увеличения объемов производства по всей линейке нефтепродуктов.

С учетом важности дорожного строительства для развития отечественной экономики на ПНХЗ завершено строительство печи установки производства битума, что уже позволило увеличить его выпуск на 15%.

Премьер-Министр подчеркнул, что руководству завода необходимо наращивать взятые темпы, со стороны государства при этом будет обеспечена поддержка.

В целом по итогам прошлого года объем переработки на НПЗ «КазМунайГаза» увеличился на 20% – с 14,2 млн до 16,6 млн тонн в год. Глубина переработки нефти при этом достигла рекордных 86%, а выход светлых нефтепродуктов вырос до 72%. За счет увеличения производства автобензинов на 80% и дизельного топлива на 30% была полностью обеспечена потребность внутреннего рынка.

— Перед нами стоят задачи по дальнейшему увеличению глубины переработки. В частности, на ПНХЗ реализуется проект по гидроочистке дизтоплива, который позволит предприятию выпускать порядка 160 тысяч тонн дизеля с температурой замерзания -38 градусов. Этот вид топлива особо востребован в северных регионах республики, — отметил председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев.

Глава правительства также ознакомился с деятельностью предприятия «Нефтехим LTD», выпускающего гранулированный полипропилен и другие полимерные изделия. Здесь реализован полный цикл производства: от переработки сжиженного нефтяного газа, поставляемого с ПНХЗ, до производства готовой продукции. Она пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и в Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане.

Олжас Бектенов подчеркнул, что в Павлодарской области созданы все условия для развития нефтехимического кластера. В частности, завод «Нефтехим LTD» не только решил вопрос импорта продукции полипропилена, но и создал новое направление в экспорте.

Глава правительства поручил министерству энергетики тщательно отработать вопрос по обеспечению предприятия сырьем для дальнейшего наращивания производства.

#нефть #НПЗ #Олжас Бектенов

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