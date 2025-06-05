Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в городе Душанбе (Таджикистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В узком и расширенном составах рассмотрены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области тяжелой и легкой промышленностей, авиационного сообщения, в частности, организации воздушного движения государств-членов.

На заседании СГП Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии Организации и намерен содействовать укреплению ее потенциала.

«Благодаря наработанным механизмам сотрудничества, политической воле лидеров наших стран и усилий правительств, на пространстве СНГ обеспечивается устойчивое развитие и последовательный экономический рост. Свидетельством этого является увеличение суммарного ВВП стран СНГ по итогам прошлого года на 4,5%. Взаимная торговля также последовательно растет – в прошлом году товарооборот Казахстана со странами СНГ увеличился на 1,2%, достигнув $37,3 млрд. Эти показатели отражают не только устойчивость экономических связей, но и высокий уровень взаимодополняемости наших экономик», — отметил Олжас Бектенов.

В целях дальнейшего укрепления сотрудничества Премьер-министр Казахстана озвучил ряд инициатив в перспективных отраслях экономики.

Внимание уделено взаимодействию в области электронной торговли. В Казахстане объем e-commerce в прошлом году составил $6,2 млрд. Для полноценной реализации потенциала электронной торговли в СНГ отмечена необходимость комплексного подхода в виде мер по развитию инфраструктурной базы, поддержке бизнеса, совершенствованию механизмов защиты потребительских прав и др. Это укрепит экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами и создаст новые возможности для бизнеса.

В рамках сотрудничества в области транзитно-транспортной инфраструктуры отмечены ключевые проекты, реализуемые на территории РК. Это комплексная Дорожная карта по развитию восточного маршрута «Север-Юг», нацеленная на удвоение пропускной способности коридора к 2027 году, расширение Трансказахстанского железнодорожного коридора как ключевого звена ТМТМ, строительство автомагистрали «Центр-Запад», которая соединит Астану с западными регионами страны и международными маршрутами. Данные проекты являются важными элементами в реализации инициативы Президента Казахстана по формированию Концепции сопряжения транспортных артерий СНГ.

Стратегической отраслью, определяющей конкурентоспособность стран, является тяжелое машиностроение. Отмечены перспективы развития сотрудничества РК с партнерами из стран СНГ. В области легкой промышленности важным обозначено углубление кооперации, поддержка совместных производственных проектов и кластеров.

Акцентировано внимание на усилении сотрудничества по обмену передовыми решениями в цифровой сфере. Создаваемый в Казахстане международный центр искусственного интеллекта Alem AI позволит обеспечить ускорение внедрения ИИ в различные сферы, включая здравоохранение, образование, государственное управление, промышленность и др. Отмечена необходимость активизации взаимодействия уполномоченных структур государств в области кибербезопасности и борьбы с мошенническими действиями транснационального характера.

На заседании также заслушаны Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир, председатель Межгосударственного авиационного комитета Олег Сторчевой, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.

По итогам заседания подписан ряд документов, среди которых Соглашение о сотрудничестве государств СНГ в развитии отраслей тяжелого машиностроения; Концепция развития сотрудничества в области легкой промышленности; Концепция гармонизации национальных систем организации воздушного движения стран СНГ; Концепция сотрудничества в области охраны здоровья населения и др.

В рамках работы Совета состоялась коллективная встреча Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с главами делегаций стран СНГ.

Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится в сентябре 2025 года в Минске.