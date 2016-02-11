​Он был беззаветно предан гимнастике

Алим АНАПЬЯНОВ

Представители старшего поколения помнят этого настырного человека, фантастически влюбленного в гимнастику. Благодаря в том числе и ему выросли в республике известные на весь мир спортсмены Валерий Люкин, Сергей Федорченко, Владимир Новиков, Наталья Ильенко, Алексей Дмитриенко, Ернар Еримбетов и многие другие. И позже, в крутые 90-е, это спортивное заведение, в отличие от других, выжило. А 13 ему подобных ДЮСШ, специализировавшихся в самом крупном городе страны на спортивной гимнастике, закрылись. Выжила эта школа только благодаря имеющейся спортивной базе.

– И в этом надо отдать должное, – рассказывает нынешний директор спортивной школы Тахир Кашкули, – именно Эмилю Чукабаеву, который построил гимнастический зал, где проходят тренировки и различные соревнования. В 1970 году, получив приказ о создании новой школы гимнастики, он первым делом отправляется в гор­исполком для получения разрешения на строительство зала. Несколько раз посещал высокие кабинеты чиновников и доказывал, что «конница без всадников – небоеспособная кавалерия». Ему обещали, предлагали зайти­ позже. И вот он однажды попадает к высокому партийному начальнику. Тот и говорит Эмилю Таибовичу: «Если ты такой гимнаст, сделай стойку на руках на моем столе и докажи это. Тогда дам разрешение на строи­тельство. Не сделаешь – уйдешь с пустыми руками». Эмиль тут же скинул с себя пиджак и выполнил «задание» партийного босса. Тот, немало удивившись, подписал документ.

В 1976 году строительный объект принимала комиссия и выявила перерасход денежных средств. Оказывается, директор превысил свои полномочия и вместо зала длиною в 30 м построил помещение в 2 раза больше. Его сняли за это с работы. Эмиль Таибович очень переживал сей факт. Это наложило отпечаток на его здоровье. Он долго болел и 16 лет тому назад скончался.

Однако стоит заметить, что благодарные потомки помнят первого директора спортивной гимнастической школы. 9 лет назад нынешний руководитель учебного заведения предложил провести турнир «Мемориал памяти Э. Чукабаева». И эти состязания прижились. Каждый год в начале февраля (в день рождения первого директора) в зале, который построил Эмиль Таибович, собираются сотни детишек, которые делают первые шаги в большой спорт и оспаривают призы в многоборье. Спонсором является брат Чукабаева – Эльдар Таибович, который любезно предоставляет организаторам мягкие игрушки для победителей и призеров. Порой эти награды больше, чем сами спортсмены.

И в нынешнем году юные гимнас­ты снова вышли на старт. Более ста спорт­сменов из нашей республики и соседнего Кыргызстана боролись за первенство. Соревнования закончились убедительной победой местной ребятни. Алматинцы завоевали больше всех наград. Они победили практически во всех видах программы.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Салим Акрамов и Анна Гулевич (по программе 1-го юношеского разряда), Омирсерик Досжан и Милана Бордиянова (2-й юношеский разряд), Тихон Варехин (3-й юношес­кий разряд), Константин Салагаев (3-й разряд) и другие. Три медали завоевали гимнасты Кыргызстана. В их команде лучшей среди третьеразрядниц стала Анастасия Ференц. Сереб­ряную награду увезла домой София Говязина (1-й юношеский разряд), а Захар Степанов поднялся на третью ступень пьедестала почета во 2-м юношеском разряде. 

