Он был нашим земляком, гордос­тью Фабричного (село Каргалы), неоднократно приезжал в родной поселок.

1994 год. Вскоре после первого полета в космос Талгат Мусабаев приехал в Фабричный. Благодарные земляки тепло встретили космонавта и подарили ему скакуна. Никогда не забуду и приезд Талгата Амангельдиевича в год его 60-летия, в 2011-м. Вместе с ним были его супруга и внук. Он, не торопясь, прошелся по родному поселку, побывал в бараке, где жил с родителями, побеседовал со стариками, которые помнили его отца и мать. Пришел и в родную Каргалинскую среднюю школу № 1 (ныне – СШ им. К. Абсаметова), где когда-то начинал учиться. Разговорился с учениками и учителями, поговорил с ним и я.

– Талгат-аға, вы скучаете по Фабричному?

– Разумеется, в Книге Екклесиаста сказано: «Время разбрасывать камни, и время собирать камни». Думаю, в моей жизни наступило «время собирать камни», поэтому я приехал в Фабричный.

– А помните ли вы свою первую учительницу?

– Конечно! Как я могу забыть Лидию Рудольфовну Тименскую, которая на­учила меня читать и писать? Такие учителя остаются с тобой навсегда. Жива ли она? Можно ли с ней встретиться?

– К сожалению, нет. Она дожила до глубокой старости, почти всю жизнь провела в поселке, где пользовалась особым почетом. Похоронила здесь мать, супруга, в начале 2000-х годов поехала в Подмосковье проведать дочь – и там неожиданно скончалась. Наши семьи дружили, у меня сохранилась в семейном альбоме ее фотография…

– Вы можете ее подарить мне? – попросил Талгат Мусабаев.

– Обязательно передам вам снимок, – ответил я.

В тот приезд я задал ему еще один вопрос:

– Вы, конечно, знаете, что есть традиция: на родине космонавтов при жизни их именами называют школы, улицы, населенные пункты. Почему вы против?

– Быть космонавтом для меня – большое счастье, сбывшаяся мечта и смысл всей жизни. Считаю, что первые космонавты были настоящими героями, которые рисковали жизнью, а для меня это обычная работа, поэтому не торопитесь, – скромно, с улыбкой ответил Талгат-аға.

В поселке всегда добрым словом вспоминают родителей космонавта: отца – Амангельды, который работал в отделе кадров Каргалинского суконного комбината, позже – корреспондентом Жамбылской районной газеты «Екпенды еңбек» («Атамекен»), и маму – Салиху Хамидовну, доктора местной больницы.

Фабричный, где находился знаменитый Каргалинский суконный комбинат, в середине прошлого века был небольшим, все местные жители хорошо знали друг друга, тесно общались. Что осталось в памяти каргалинцев?

Амангельды Мусабаев был интеллигентным, скромным, жизнерадостным и обаятельным человеком, которого все уважали.

В 1951 году главным врачом больницы поселка была назначена Салиха Хамидовна. Замечательного доктора старожилы помнят до сих пор. Она выросла в Удмуртии. В 1943-м, окончив Ижевский медицинский институт, попала на фронт как военврач. От Сталинграда до Берлина – таков ее ратный путь. На фронте познакомилась с Амангельды Мусабаевым, полюбила молодого красивого офицера-казаха, вышла за него замуж и попала в наш поселок.

Друг детства Талгата – Шолпан Балькебаева (Есенова) рассказывала: «Семьи Балькебаевых и Мусабаевых дружили. Мой отец, Жумаш Темиргалиевич, который на Каргалинском суконном комбинате был парторгом, дружил с Амангельды Мусабаевым. Часто мы ходили друг к другу в гости. Мы с Талгатом – одногодки, поэтому нередко играли вместе. Он был всегда аккуратно одет (помню его шорты с подтяжками крест-накрест), добрый, веселый и озорной мальчишка… Вместе мы пошли и в первый класс, наша первая учительница – Лидия Рудольфовна. Наши родители общались и после того, как Мусабаевы переехали в Алма-Ату».

Землячка космонавта Галия Иманбаева (Базарбаева) вспоминала: «Мы жили с семьей Мусабаевых по соседству. Наши родители дружили. Еще в раннем детстве Талгат любил скорость. В памяти осталось, как он на бешеной скорости носился с горок зимой на санках… Уже после полета Талгата в космос его мама, Салиха Хамидовна, приезжала к моим родителям в Фабричный: они со слезами вспоминали трудные 40–50-е годы».

Семья Мусабаевых переехала в Алма-Ату в конце 1950-х годов. Моя мама, Ризванам Махмуткызы, рассказывала, что, когда родились мои старшие брат и сестра, главным врачом была Салиха Хамидовна. Мама и мы, дети, неоднократно приходили к ней на прием. В те годы было мало врачей, и доктора были широкого профиля. Очень красивая, среднего роста, с приветливым светлым лицом, с правильными чертами, общительная и скромная. Она, настоящий профессионал, спасла немало жизней в Фабричном.

Когда Талгат Мусабаев совершил космический полет и его фотографии появились в газетах, мама, увидев снимок космонавта, улыбнувшись, сразу сказала:

– Талгат очень похож на отца – Амангельды…

…Талгат Мусабаев ушел, но память о нем жива среди земляков. Думаю, было бы справедливо, если бы в старом бараке, где жила семья космонавта и который сохранился до наших дней, открыли музей. А одну из школ и улиц села Каргалы необходимо назвать его именем. Уверен, что это предложение поддержат все каргалинцы.