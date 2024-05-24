Он заложил фундамент казахстанской археологии

На Втором международном научно-практическом семинаре «Современные исторические и историко-антропологические исследования Евразии», посвященном памяти знаменитого евразийского археолога, мнениями делились его ученики, последователи и представители нового поколения археологов. Организаторами встречи стали Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Научно-исследовательский институт археологии им. К. А. Акишева, Национальный музей Республики Казахстан, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок», Институт археологии им. А. Х. Маргулана.

В программе конференции прозвучали доклады ученых из 18 городов, в том числе из четырех городов Казахстана (Астана,

Алматы, Караганда, Иссык), городов дальнего и ближнего зарубежья (Кембридж, Москва, Новосибирск, Омск, Владивосток, Улан-Удэ, Якутск, Бишкек, Нукус).

Беззаветное служение науке

– Кималь Акишев относится к когорте ученых, беззаветно служивших выбранной профессии, – говорит Сауле Бурбаева, директор Государственного историко-архео­логического музея-заповедника «Бозок». – Его, без всяких сомнений, можно назвать человеком эпохи. Эпохи сложной, трудной, вобравшей в себя годы отчаяния, годы Великой Отечественной войны, годы свершений и побед, резких политических перемен. События бурного века закалили, сформировали Кималя Акишева как гражданина, мыслителя, ученого, готового к неустанным свершениям во имя будущего.

По ее словам, современные исторические и историко-антропологические исследования Евразии продолжают базироваться на научном наследии Кималя Акишева. За полвека археологичес­кой службы им разрабатывались многие теоретические аспекты древней истории и археологии Евразии. Так, профессиональная деятельность ученого напрямую связана со становлением понятия «Улы Дала». О наследии Великой степи свидетельствуют казахстанские памятники бегазы-дандыбаевской, алакульской и федоровской культур. В трудах ученого показаны стремительное освоение металлургии жителями казахской степи в эпоху бронзы, расцвет ювелирного искусства в раннем железном веке, что подтверждается творениями мастеров, ярко представленными в золотых усыпальницах сакских царей. Это древнее наследие теперь продолжает жить в казахском ювелирном и орнаментальном искусстве.

Большую роль в формировании актуальных проблем археологии Казахстана сыграл широкомасштабный проект картографирования древностей – издание Археологической карты Казахстана. На ней было зафиксировано более пяти тысяч древних объектов. Этот трехлетний труд (1954–1956 гг.) определил направления актуальных архео­логических изысканий самого ученого и новых поколений исследователей.

Степь раскрыла ему свои тайны

Как отмечают соратники и последователи археолога, Кималь Акишев, словно древний кочевник, исходил немало дорог, и Великая степь раскрыла ему свои тайны. Благодаря его трудам мы видим пути караванных марш­рутов, протянувшихся сквозь суровую Бетпак-Далу к прохладе городов Отрарского оазиса. Торговые рынки городов Великого шелкового пути рассказывают нам о богатствах и таинствах Китая, Персии и Византии. Изучал Акишев и этногенез казахов, подчеркивая особую роль пространства Великой степи как места слияния полиэтнических культур.

– Самой известной казахстанской находке – Золотому воину из Иссыка – исполняется 55 лет, – говорит Зейнолла Самашев, известный археолог, исследовавший древности всех регионов Казах­стана. – Чтобы сделать из золота такие шедевры, какие мы находим в курганах, надо было сначала найти руду, потом получить из нее металл, а уж потом отдать его ювелиру. Это значит, что общество в степной цивилизации было устроено гораздо сложнее, чем мы раньше думали. Возможно, скотоводство и было важной отраслью сакской экономики, но совершенно точно – не единственной. Кималь Акишев показал нам, что у нас богатое историчес­кое прошлое, которое нужно изу­чать дальше.

Как отмечает ученый, Кималь Акишев открыл миру таинственные страницы сакской истории, дал новую земную жизнь знаменитому Золотому воину из кургана Иссык и этим прославил Казахстан на весь мир. Золотой воин стал визитной карточкой нашей страны, символом независимости. Иссыкская находка полностью изменила представление о вкладе казахстанских скотоводческих племен в мировую цивилизацию.

Исследования Семиреченской археологической экспедиции под руководством Кималя Акишева открыли ранее неизвестные страницы истории сакских племен. Раскопки могильника Бесшатыр позволили изучить погребальный обряд, строительную технику и архитектуру саков, сделать обоб­щающие выводы о развитии социально-экономичес­ких отношений, материальной и духовной культуры. Эти сведения дополнились раскопками Иссыкского кургана и исследованиями элементов одежды Золотого вои­на. Находка Иссыкского письма поставила вопросы о языке, на котором говорили сакские племена. Полевые исследования памятников раннего железного века с 1950-х годов по 1970-е годы легли в основу докторской диссертации Акишева, посвященной теоретическим разработкам ученого.

Азилхан Тажекеев, директор филиала Института археологии А. Х. Маргулана в Астане, исследователь древних оазисов на Сырдарье, говорит, что наша древняя история гораздо богаче, чем мы представляем, и Кималь Акишев наглядно это продемонстрировал. Он более 40 лет работал на юге Казахстана, исследовал древний Отрар, «нанизал» на карту города Великого шелкового пути, распознал их в современных руинах. Сауран, Сыгнак, Сузак, Яссы, Джанкент – вот названия этих процветавших средневековых центров. В раннем железном веке в казахстанском Приаралье существовали крупные и знаменитые города с крепостными стенами – Чирик Рабат, Баланды, Бабиш Мола. Они требуют внимания ученых и тщательного изучения. Возможно, находки в них перевернут наше представление о казахстанской истории.

По словам Валерия Волошина, исследователя палеолита, открывшего и изучающего самые древние археологические объекты на территории Цент­рального Казахстана, научная деятельность Кималя Акишева служит всем ученым примером того, как нужно неустанно трудиться и добиваться успеха.

Находки в древних городах Южного Казахстана

В своем посвящении к 100-летию Кималя Акишева Эмма Усманова, казахстанский архео­лог, известный исследователь андроновской культуры, вспоминает о совместной работе с ученым. «Казалось, еще вчера наша мини-экспедиция во главе с Вами подъехала к средневековому мегаполису под знаковым названием Отрар. Мы с Марал Хабдулиной онемели от своего археологичес­кого удивления. Привыкли же к степным памятникам, скромным по размерам. А тут предстал перед нами город-мегаполис, переживший взлеты и падения. Все в нем гармонично, как в любом восточном городе. И центральная площадь, мечеть, бани, стены крепостные, прекрасно говорящие языком руин, которые до сих пор передают созидательную харизму города. Вы дотронулись ладонью до разъеденного временем саманного кирпича стены и прикрыли глаза. Словно разговаривая с давно канувшими в Лету жителями Отрара – ремесленниками и учеными, воинами и кузнецами, ткачихами и кухарками. Для Вас они были живыми, созидателями града Фараб, раскинувшегося на берегах реки Арысь».

Участники встречи говорят, что многокилометровые маршруты, проложенные Кималем Акишевым к самым отдаленным уголкам нашей страны, а также более чем полувековая история научных открытий стали фундаментом постижения истории Казахстана и Великой степи. В этой связи большой интерес вызвал доклад Кюннэй Пестеревой из Якутии (Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова) о закономерностях размещения археологических памятников, о причинах выбора ландшафтов для обитания в древности и средневековье.

Археологи Казахстана и Якутии решают сходные проблемы реконструкции исторического прошлого, обозначенные Кималем Акишевым, отмечают сотрудники кафедры археологии и этнологии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

Тысячелетия вглубь истории

После переноса столицы из Алматы в центр Казахстана Кималь Акишев переехал в Астану и последние годы жизни работал в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. С 1997 года он возглавлял Ишимскую комплексную стационарную археологическую экспедицию, в задачи которой входили археологические, палеоэтнографичес­кие исследования территории Центрального Казахстана. При нем была создана лаборатория археологических реконструкций, позднее реорганизованная в НИИ археологии им. К. А. Акишева.

Проработав более 40 лет в сфере академической науки, в Астане он стал основателем вузовской археологии. Дело его жизни с честью продолжают его ученики и сотрудники НИИ археологии им. К. А. Акишева и кафедра археологии и этнологии.

Важнейшим объектом исследования, последним научным открытием знаменитого ученого стало средневековое городище Бозок. Оно стало брендом нашей юной столицы. Его открытие и исследование отодвигают возраст Астаны на тысячу лет вглубь истории.

До самого конца жизни Кималь Акишевич оставался настоящим полевиком, раз и навсегда полюбив в детстве степь, он ушел от нас именно здесь, в Великой степи.

– Научное значение этого памятника было разработано Кималем Акишевым в рамках концепции степной цивилизации – нового методологического подхода к анализу всемирно-исторического процесса азиатской части Евразии, – говорит Марал Хабдулина. – Обращение к концепции кочевой цивилизации произошло в середине 70-х годов ХХ века и связано с историей и трактовкой скотоводческих социу­мов ранних кочевников степи.

Как она отмечает, эта концепция сразу была принята казах­станской археологией, в ее историографии главной идеей стало изучение единства развития оседлого и кочевого образа жизни, и городище Бозок предоставляет факты такого симбиоза. Его средневековое население имело высокий уровень развития ремесла, строительного дела, занималось добычей и разработкой черного и цветного металла, владело навыками орошаемого земледелия и скотоводства. Местное общество обладало самодостаточной хозяйственной системой, имело сложную социальную структуру, было интегрировано в политическое объединение государственного типа.

После первых лет раскопок Кималь Акишев высказал мнение, что городище возникает как ставка-резиденция кипчакского султана, призванная обеспечить контроль над одним из важных узлов караванных маршрутов Степного шелкового пути.

О статусе городища как ставки-резиденции древнетюркской эпохи можно говорить, исходя из анализа географического размещения памятника и предназначения его планировки. Городище Бозок расположено в центре Сарыарки, в месте, удобном с геостратегических позиций. Здесь, в верховьях Ишима, пересекаются караванные и военно-миграционные пути древнего населения Евразии. По сведениям китайских династийных хроник, у древних тюрков были храмово-церемониальные центры, зачас­тую государственного уровня. Это были места проведения календарных ритуалов и обрядов.

Как в свое время отмечал сам Кималь Акишев, городище Бозок не только ставка-резиденция, но и город типа ордакент – сезонная административная резиденция правителя, возникшая на священном месте. Это был не только крупный политический, ремесленный и торговый, но также и культовый центр Приишимья.

Археологические раскопки подтвердили назначение городища Бозок как святилища древнетюркской эпохи. В центре северного квартала было открыто юрто­образное строение с ритуальным захоронением человека без стоп, с отрубленными и перемещенными кистями рук. Пройти к центру святилища можно было, только преодолев зигзагообразный лабиринт деревянных ограждений. В связи с этим вспоминается фраза «тяжела дорога к храму», поясняющая смысл обряда перехода от мирского к священному, от преходящего к вечности, от смерти к жизни, от человека к божеству. Путь этот тернист и усеян опасностями. Содержание этой мысли отражено в конструкции многих сакральных объектов раннего средневековья. Аналогичная зигзагообразная планировка открыта во входной конструкции древнетюркского каганского комплекса Елеке сазы (Восточный Казахстан), исследование которого ведется с 2019 года. Особенности северного квартала и ритуальная жертва – яркие факты использования северного квартала как особой сакральной территории, предназначенной для отправления обрядов. Два других квартала – это территория ставки, предназначенная для размещения кагана и придворных.

После открытия в 2002 году жилищ-землянок, исследования архитектуры вала и рва Кималь Акишев стал склоняться к мысли, что городище могло появиться в эпоху раннего средневековья – VIII–X веков (или даже VII–VIII вв.). Эти предположения, высказанные при анализе культурных слоев северного квартала городища, получили позднее подтверждение в серии радиоуглеродных дат по гуминовой кислоте погребенной почвы, костям животных. Открытие и раскопки городища поставили вопросы этнической принадлежности племен, которые в раннем средневековье заселили степи Казахстана. Раннее средне­вековье – период создания великих степных империй: Государства хунну, Тюркского каганата, Тюргешского, Огузского, Кимакского каганатов, Кипчакского ханства. VI–IX вв. – это время проникновения на территорию Казахстана тюркоязычных и монголоязычных племен. По письменным источникам здесь расселяются огузы, кипчаки, куманы, йемеки. Правобе­режье Иртыша осваивают кимаки, Приаралье и Сыр-Дарью – огузы (гузы). Сарыарка стала родиной кипчаков.

...Главные открытия археолога, большого ученого – Золотой воин из кургана Иссык, города Великого шелкового пути и городище Бозок. Сейчас в экспозиции Национального музея выставлены древние раритеты, волнующие посетителей и вызывающие гордость за нашу историю. Особый интерес представляет Золотой зал, где выставлены реконструкции костюмов вождей и царей сакской эпохи.

Участники встречи уверены – Кималь Акишевич был бы рад тому, что дело его жизни имеет продолжение и ряды его последователей пополнило уже четвертое поколение. Полувековой путь ученого-археолога отмечен не только выдающимися открытиями и работами, но и нравственным требованием к новым поколениям археологов и этнографов: не поступаться принципами ученого и граж­данина…