Они жили наукой

Открывая встречу, заместитель генерального директора по науке, старший научный сотрудник Института зоологии Марина Чирикова напомнила, что недавно казахстанская наука отметила 125-летие великого ученого Каныша Сатпаева.

Его соратником, человеком, близким по духу, был академик, доктор биологических наук, заслуженный деятель нау­ки РК, лауреат Государственной премии СССР Илларион Григорьевич Галузо, которому также исполнилось 125 лет. Долгие годы он был директором Института зоологии, под его руководством созданы новые научные направления, открыты лаборатории, республиканский музей природы.

Этот же институт в свое время возглавлял и Евгений Васильевич Гвоздев – доктор биологических наук, профессор, академик Национальной академии наук РК, заслуженный деятель науки Казахстана. Десять с лишним лет он был первым вице-президентом Академии наук КазССР, членом Президиума Казахстанско-Среднеазиатского зоологического общества, председателем научного совета «Животный мир Казах­стана, его развитие, преобразование и охрана» при Президиуме АН КазССР, почетным членом Паразитологического общества при Российской Академии наук.

Высоты академика Сатпаева

Канышу Сатпаеву, о котором много говорили на конференции, суждено было стать знаковой фигурой в истории страны. Первый профессиональный геолог-казах, открывший огромные запасы меди Жезказгана и марганец Жез­ды, организатор и первый президент Академии наук Казахстана, первый академик Академии наук СССР из республик советского Востока. Не случайно на исходе ХХ столетия Каныша Сатпаева назвали Человеком века.

Он был фигурой поистине космического масштаба, Сатпаева с полным правом можно поставить в один ряд с гениальным Чоканом Валихановым – он был так же щедро одарен талантами, обладал титанической работоспособностью и оставил после себя яркую, немеркнущую память.

Сегодня, как никогда, понимаешь, насколько велика потребность в таких светлых личнос­тях, каким был Каныш Сатпаев, отмечали участники встречи. Кандидат био­логических наук Надежда Ниретина, в прошлом работник аппарата Президиума Академии наук, ныне заведующая архивом К. И. Сатпаева, много лет собирает материалы, связанные с его именем, она хорошо знала членов его семьи. К сожалению, по болезни Надежда Васильевна не смогла присутствовать на встрече, но отправила участникам заседания письменное приветствие.

В нем о Каныше Сатпаеве, в частности, говорится: «Он был велик и талантлив во всем, но прежде всего в науке, к которой, по словам его младшей дочери Меиз Канышевны, у него было какое-то божественное отношение. Именно в ней он видел мощный источник развития производительных сил, будущее страны. Материальным воплощением многогранной деятельности Сатпаева стали не только Большой Жезказган и Жезды, но и крупнейшие горно-металлургические комплексы Центрального Казахстана, востока и юга республики, ему принадлежит особая заслуга в разработке неф­тяных и газовых месторож­дений запада».

Жизнь Каныша Сатпаева действительно во многом была сродни подвигу, потому что многие идеи ему приходилось буквально пробивать в высоких кабинетах. Например, необходимость развития в Казахстане ядерной физики или строительство канала Иртыш – Караганда. Кстати, сейчас этот канал, который носит имя Каныша Сатпаева, переживает не лучшие времена. Не случайно о его судьбе недавно говорили в Мажилисе Парламента. А ведь эта водная артерия не имеет аналогов в мире ни по протяженности (458 км – от водозабора на Иртыше до Караганды), ни по высоте подъема воды, которую обеспечивают 22 насосные станции. Первую воду Экибастузу канал начал давать в далеком 1967 году. Его разрушение может стать очередной экологической катастрофой для республики. Видимо, у нынешних руководителей отрасли нет того обостренного чувства ответственности перед народом, перед государством, какое было присуще Канышу Имантаевичу.

Он поистине был героем своего времени. По воспоминаниям всех, кто его знал, Сатпаев работал сутками, словно чувствовал, что жизнь ему отпущена короткая, а дел много. Но иначе просто не мог, ведь он был патриотом своей страны в полном смысле этого слова.

Школа академика Галузо

Кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» Илларион Галузо вошел в историю отечественной науки не только как один из основателей Академии наук Казахстана, но и как создатель в Казахстане паразитологической школы. Автор более 300 научных работ, многие годы он возглавлял секцию «Природная очаговость болезней» Научного совета АН СССР по проблеме «Биологические основы освоения, реконструкции и охраны животного мира».

С особой теплотой вспоминала ученого его ученица, заведующая лабораторией палеозоологии Института зоологии Фируза­ Тлеу­бердина. Она познакомила участников конференции с фотографиями из Музея казахстанской науки. На них запечатлен Илларион Григорьевич в разные периоды своей деятельности – как начинающий ученый, работающий в экспедициях, лаборатории за микроскопом.

В своем выступлении, посвященном вкладу Иллариона Галузо в развитие зоологической науки Казахстана, Фируза Тлеубердина напомнила, что в те годы, когда Каныш Сатпаев, которого Президент Касым-Жомарт Токаев назвал отцом современной казахской науки, возглавлял республиканскую Академию наук, Илларион Григорьевич являлся Главным ученым секретарем Президиума академии. На этом посту он проработал с 1946 по 1951 год.

– Когда в 40-х годах было принято решение о создании в Казах­стане Академии наук, первыми ее учредителями стали 30 человек: 14 действительных членов Академии наук и 16 членов-коррес­пондентов. Среди академиков был и Илларион Григорьевич Галузо, который входил в первый состав Президиума Академии наук Казахстана, – рассказывает Фируза Тлеубердина. – Сфера интересов Иллариона Григорьевича была очень широка – экология, эпизоотология, эпидемиология, иммунология, общие вопросы паразитологии. Под руководством Галузо в Казахстане проведено несколько фундаментальных исследований по природной очаговости болезней, имеющих не только научное, но и большое практическое значение. Илларион Григорьевич удостоен Золотой медали АН СССР имени академика Павловского.

Но, пожалуй, самым важным его вкладом в науку стала пятитомная монография «Кровососущие клещи Казахстана», в которой академик Галузо обобщил данные почти тридцатилетних исследований одной из наиболее опасных и распространенных групп эктопаразитов человека и животных. За этот фундаментальный труд в 1951 году Иллариону Григорьевичу была присуждена Государственная премия СССР, которая тогда называлась Сталинской. Эта масштабная работа и сейчас остается непревзойденной по объему включенного материала и уровню теоретических обобщений, оставаясь настольной книгой иксодологов республики.

Надо отметить и то, что Илларион Григорьевич умело сочетал фундаментальные исследования с решением прикладных задач, внеся огромный вклад в практическую ветеринарию и медицину. Например, в лечение и профилактику такого опасного заболевания, как токсоплазмоз.

Работая с молодыми учеными, он призывал их любить науку, постигать ее глубины, не забывая при этом о государственной важности проводимых исследований.

Как вспоминали те, кто его знал, Илларион Григорьевич очень много работал, его дом всегда был полон людьми – диссертантами, учеными, друзьями... Разговоры, споры велись только о науке. В числе его близких друзей были писатель Дмитрий Зверев и академик Евгений Васильевич Гвоздев. Даже будучи тяжелобольным, Илларион Григорьевич Галузо не прекращал работать и буквально за два дня до смерти подписал к изданию монографию, которая вышла в свет в 1978 году.

Эпоха академика Гвоздева

Жизни и научной деятельности академика Евгения Гвоздева было посвящено выступление ведущего научного сотрудника лаборатории паразитологии Института зооло­гии Маратбека Сулейменова.

– Евгений Гвоздев был из тех редких ученых, кто оставил свой след в мировой нау­ке, – его имя присвоено более 30 микроорганизмам, впервые им описанным. Гвоздев был автором более 250 научных работ, почетным членом обществ паразитологов России, Чехословакии, Болгарии, кавалером двух орденов Ленина, орденов Трудового Красного Знамени и Отечественной войны II степени, был награжден почетным нагрудным знаком «За мужество и любовь к Отечеству. 1941–1945», орденом «Құрмет», множеством медалей, – рассказывает ученый. – В 1944 году Евгений Васильевич окончил биологический факультет Казахского государственного университета имени Кирова. После защиты в 1947 году кандидатской диссертации в возрасте 29 лет возглавил лабораторию паразитологии Института зооло­гии АН КазССР, оставаясь ее бессменным руководителем около 40 лет.

Докторскую диссертацию Евгений Васильевич защитил в 1967 году. Несмотря на то что в 70–80-е годы он занимал пост директора Института зоологии (1971–1988) и первого вице-президента Академии наук КазССР (1976–1989), ведя при этом обширную общественную работу, продолжал заниматься научными исследованиями.

– Евгений Васильевич создал и практически до конца своих дней возглавлял Казахстанскую школу экологической паразитологии. Результаты его исследований находят практическое применение в организации борьбы с возбудителями многих паразитарных заболеваний сельскохозяйственных животных, охотничье-промысловых зверей, птиц и рыб, – продолжает Маратбек Сулейменов. – Он прожил большую жизнь – застал еще старую Россию, жил в СССР, увидел становление суверенного Казахстана. Свидетеля нескольких эпох отличали высокий профессионализм, огромное трудолюбие, культура и удивительная скромность, доброжелательность и интеллигентное ко всем отношение. Евгений Васильевич был образцом служения своему Отечеству и народу.

Интересно, что свое первое научное открытие Евгений Гвоздев сделал, будучи еще студентом. Препарируя гольцов, в одной из рыб он нашел ранее не встречавшийся в Казахстане вид паразита, написал по этому поводу научную статью, и его курсовая работа получила премию.

И еще один весьма знаменательный факт – едва став аспирантом, в первые послевоенные годы Евгений Васильевич, участник войны, получил повестку из военкомата по поводу очередного призыва в армию. И помог ему не кто иной, как Каныш Имантаевич Сатпаев, отправив в научную экспедицию в Бартагой. Так благодаря Сатпаеву Гвоздев смог активно заняться наукой.

Как показало время, Евгений Васильевич не только активно, но и очень плодотворно ею занимался – вдоль и поперек исколесил в экспедициях весь Казахстан. Не однажды приходилось работать и в очагах опас­ных инфекций, рискуя порой не только здоровьем, но и жизнью.

Двенадцать лет, с 1976 по 1988 год, Евгений Гвоздев был вице-президентом Академии наук, причем в самый сложный период в жизни страны – застоя и, по сути, развала СССР. Тогда его основной задачей было сохранение фундаментальной науки Казахстана. Ведь многие заявляли, что производство важнее, а «чистая наука», дескать, никому не нужна. К тому времени в рес­публике были созданы очень мощные научные школы – гео­логии и минеральных ресурсов, металлогенезиса, активно развивалась атомная физика, великолепные результаты давали ученые Института органического катализа и органической химии им. Сокольского, у нас, первым в Союзе, был создан Институт ионосферы, активно работали селекционеры, создавая новые породы сельхозживотных и новые сорта зерновых культур.

Не случайно Академия наук Казахстана была в числе лидеров – она занимала третье место после Российской и Украинской академий наук. К нам постоянно приезжали иностранные делегации со всего мира, всех интересовали научные достижения ученых Казахстана, те поистине колоссальные перспективы, которые открывались перед казахстанской наукой.

Уже будучи глубоко пожилым человеком, Евгений Гвоздев говорил и о том, что, к сожалению, мы слишком легко отказались от многого хорошего, что было раньше. Да, общество изменилось, но нельзя все мерить только деньгами, требуя моментальной отдачи. Без фундаментальных исследований прикладная наука существовать не может, считал он.

Казахстан всегда был страной, богатой на талантливых людей, поэтому Евгений Гвоздев так радовался каждому успеху, веря, что когда-нибудь казахстанская наука вернет себе былую славу.