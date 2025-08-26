Фото: пресс-служба Минкультуры

Сегодня на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в рамках гастролей Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая представит международную премьеру оперы Хамита Шангалиева «Хан Султан. Алтын Орда», сообщает Kazpravda.kz

Гастроли приурочены к 30-летию Конституции РК, празднованию 800-летия Улуса Джучи и проходят при поддержке Минкультуры Казахстана и Минкультуры Татарстана, Генконсульства РК в Казани.

За годы независимости КазНТОБ имени Абая приезжает в Казань впервые. В составе коллектива прославленные мастера сцены симфонический оркестр, хор, балетная труппа, технические специалисты. Всего в Казань приехали 250 человек и более 16 тонн уникальных декораций и костюмов. Зрителей ожидает феерия чувств и эмоций.

Главные партии исполнят заслуженные деятели РК Гульзат Даурбаева, Болат Букенов, ведущие солисты оперы Оксана Давыденко, Максат Саматов, Евгений Шагаров, за дирижерский пультом главный дирижер, заслуженный деятель РК Нуржан Байбусинов, который 18 лет является и дарижером ТГАТОБ им. Мусы Джалиля.

Хорошо публика Казани знает и Гульзат Даурбаеву, на протяжении семи лет она тестно сотрудничала с татарским оперным театром.

«В каждом уголке города, начиная от аэропорта, размещены баннеры и ролики. Сегодня в Татарском академическом государственном театре им. М. Джалиля полный аншлаг! Интерес к постановке легендарного театра из Казахстана огромен! Об этом ярко говорит тот факт, что несморя на то, что сейчас в Казани проходит множество культурных мероприятий, в числе которых и конкурс «Новая волна», билеты на премьеру «Хан Султан. Алтын Орда» были раскуплены буквально в считанные дни», – проинформировали в пресс-службе ведомства.

В основе сюжета, события, связанные с образованием Золотой Орды. Главная героиня Хан Султан — одна из выдающихся личностей Алтын Орды, мать великого хана Берке, третья жена Джучи хана. Она стала значимой фигурой в истории Алтын Орды благодаря своему уму, характеру и политической мудрости, сделав себя и своих сыновей ключевыми деятелями в Улусе Джучи.

Наследие Золотой Орды является духовным сокровищем, объединяющим тюркские народы, поэтому в постановку оперы внесли значительный вклад научные центры и ученые тюркоязычных стран.

В качестве научных консультантов участвовали ученые в области Золотой Орды и тюркологии, а именно руководитель Центра исследования Золотой Орды и татарских ханов Ильнур Миргалиев, профессор Мармара университетa в Стамбуле Ильяс Кемалогу и кандидат исторических наук Нурлан Атыгаев.

Автор идеи — Айнур Копбасарова. Опера «Хан Султан» написана на основе произведения драматурга Алмаса Нусипа и создана Маралтаем Ыбыраевым.

Постановщик оперы «Хан Султан. Алтын Орда» – итальянский режиссер Davide Livermore, сотрудничавший с такими именитыми исполнителями, как Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Mirella Freni Zubin Mehta, а также с культовыми режиссерами Luca Ronconi, Андреем Тарковским и Zhāng Yìmóu. Livermore ставил спектакли на крупнейших сценах Италии, таких как La Scala в Милане, Римская опера, Teatro Regio, в Турине и театр Carlo Felice в Генуе.

Дирижер - постановщик — заслуженный деятель РК Нуржан Байбусинов, главный дирижер Казахского Национального театра оперы и балета имени Абая и дирижер Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля.

Постановка, хотя и является классической оперой, использует передовые технологии современности.

В министерстве добавили, что в эпоху стремительных технологических изменений, видеоконтент также эффективно используется. Тополиная ветвь, символ жизни, применяется на сцене с особой подачей, которая, уверены, произведет сильное впечатление на зрителей.