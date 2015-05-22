Опираясь на международные стандарты

Дамиля НУГМАНОВА, профессор, доктор медицинских наук, председатель Ассоциации семейных врачей Казахстана
Все это подтверждает правильность выбора пути, по которому идут сейчас медицинские учреждения – развитие первичной медико-санитарной помощи, в центре которой стоит фигура врача общей практики, или семейного врача. Многие поликлиники уже перешли на такую форму работы, и мы рады, что одними из первых стали обучать таких медиков. Объявлено, что через 5 лет половина казахстанских врачей должна работать по такому принципу. Врачи общей практики, по сути, универсалы, они должны хорошо знать наиболее распространенные болезни детей и взрослых, проводить диагностику, назначать необходимое обследование и лечение. Они, как правило, хорошо знают не одно поколение семьи, все особенности здоровья ее членов, в том числе и наследственные. Развитие семейной медицины в Казахстане началось в 1989 году, когда по приказу Министерства здравоохранения еще СССР в Алма-Ате была открыта первая поликлиника смешанного типа, внутри которой появились отделения ВОП/СВ. После переобучения участковые терапевты и педиатры перешли на смешанный прием. В феврале 1996-го появилась первая кафедра семейной медицины на базе в АГИУВ, через 2,5 года такие кафедры были открыты во всех медицинских вузах. Международные специалисты начали подготовку казахстанских преподавателей, были обучены 30 педагогов, которые стажировались в Великобритании, а некоторые и в США. Опыт тех лет показал, что развитие специальности, профессиональный рост врачей зависят от структуры и организации первичной медико-санитарной помощи. В некоторых регионах была проведена реорганизация здравоохранения, первичную помощь стали оказывать самостоятельные лечебные организации как в городах, так и в сельской местности. В некоторых из них врачи и медицинские сестры вели прием и детей, и взрослых, а также работали подготовленные семейные врачи. В 1999 году в стране было открыто около полутора тысяч (1 472) новых организаций ПМСП – семейных врачебных амбулаторий (СВА). Но к появлению большого числа «мелких» и самостоятельных лечебно-профилактических организаций система управления, очевидно, тогда не была готова. Мы продолжаем подготовку таких медиков из практикующих врачей, надеясь, что будет создана критическая масса самостоятельно мыслящих медиков, работающих на уровне международных стандартов. Для этого даются знания доказательной медицины, которая является основой качества всей медицинской помощи, первичной в том числе. Семейная медицина будет развиваться, тем более что увеличение числа врачей общей практики запланировано и в государственных программах развития здравоохранения. Беспокоит только то, что для семейных врачей упразднили резидентуру. Ее суть – в постдипломном образовании, что очень важно для подготовки врачей общей практики. Одной додипломной интернатуры, считаю, недостаточно. Для семейных врачей необходима такая же подготовка, как для узких специалистов, ведь требования к ним предъявляются большие. Сейчас в наших вузах их готовят в течение четырех месяцев, тогда как в европейских странах, например, этот срок увеличили с 3 до 4 лет. За рубежом все заканчивают один медицинский факультет, а потом через резидентуру идет подготовка специалистов, включая ВОП/СВ. При этом резидентура по любой специальности – это «работа у станка», т. е. только с пациентами или в больницах, в организациях первичного звена. В США и Великобритании каждый студент медицинского вуза независимо от будущей специальности с первой недели учебы приходит на кафедру семейной медицины и закрепляется за одной семьей. Все 6 лет молодой человек ходит в эту семью, общается и наблюдает все возникающие проблемы со здоровьем. Постепенно, с годами, он начинает понимать происходящее, учиться, читать литературу по проблеме, советоваться с преподавателями и становиться все более полезным для семьи. Такой подход имеет колоссальные преимущества, в частности, позволяет выявить профнепригодность с первого года обучения на врача. Если студенту не интересны люди, их болезни, то ему нечего делать в медицине. Возможно, следует исходя из зарубежного опыта пересмотреть и индикаторы, по которым оценивают деятельность ВОП. На них возлагается ответственность за заболеваемость и смертность, и от этого зависит оплата труда. Но, как известно, от врача зависит только 10% здоровья населения, за остальное «отвечают» социально-экономические, экологические условия страны, личное отношение граждан к здоровому образу жизни и другие факторы. Чтобы ПМСП реально стала основой здравоохранения, надо дать врачам возможность напрямую заключать договор с государством на обслуживание определенного количества населения, чтобы они самостоятельно нанимали себе в команду медсестер, менеджеров, регистраторов, другой вспомогательный персонал, чтобы могли сами строить здания для своих клиник, покупать то оборудование, которое считают нужным, объединяться с другими врачами общей практики и нанимать узких специалистов – консультантов, диагностов. Возможно, пока это кажется фантастикой, однако именно так работают семейные врачи в Великобритании, Голландии, Скандинавских странах, Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Румынии. Таким образом будет повышаться престиж профессии. В медицину придут мотивированные абитуриенты, а значит кардинально улучшится качество отечественного здравоохранения.