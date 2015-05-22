Свежий выпуск Опираясь на международные стандарты Дамиля НУГМАНОВА, профессор, доктор медицинских наук, председатель Ассоциации семейных врачей Казахстана

Все это подтверждает правильность выбора пути, по которому идут сейчас медицинские учреждения – развитие первичной медико-санитарной помощи, в центре которой стоит фигура врача общей практики, или семейного врача. Многие поликлиники уже перешли на такую форму работы, и мы рады, что одними из первых стали обучать таких медиков. Объявлено, что через 5 лет половина казах­станских врачей должна работать по такому принципу. Врачи общей практики, по сути, универсалы, они должны хорошо знать наиболее распространенные болезни детей и взрослых, проводить диагностику, назначать необходимое обследование и лечение. Они, как правило, хорошо знают не одно поколение семьи, все особенности здоровья ее членов, в том числе и наследственные.

Развитие семейной медицины в Казахстане началось в 1989 году, когда по приказу Министерства здравоохранения еще СССР в Алма-Ате была открыта первая поликлиника смешанного типа, внутри которой появились отделения ВОП/СВ. После переобучения участковые терапевты и педиатры перешли на смешанный прием.

В феврале 1996-го появилась первая кафедра семейной медицины на базе в АГИУВ, через 2,5 года такие кафедры были открыты во всех медицинских вузах. Международные специалисты начали подготовку казах­станских преподавателей, были обучены 30 педагогов, которые стажировались в Великобритании, а некоторые и в США.

Опыт тех лет показал, что развитие специальности, профессиональный рост врачей зависят от структуры и организации первичной медико-санитарной помощи. В некоторых регионах была проведена реорганизация здравоохранения, первичную помощь стали оказывать самостоятельные лечебные организации как в городах, так и в сельской местности. В некоторых из них врачи и медицинские сестры вели прием и детей, и взрослых, а также работали подготовленные семейные врачи. В 1999 году в стране было открыто около полутора тысяч (1 472) новых организаций ПМСП – семейных врачебных амбулаторий (СВА). Но к появлению большого числа «мелких» и самостоятельных лечебно-профилактических организаций система управления, очевидно, тогда не была готова.

Мы продолжаем подготовку таких медиков из практикую­щих врачей, надеясь, что будет создана критическая масса самостоятельно мыслящих медиков, работающих на уровне международных стандартов. Для этого даются знания доказательной медицины, которая является основой качества всей медицинской помощи, первичной в том числе. Семейная медицина будет развиваться, тем более что увеличение числа врачей общей практики запланировано и в государственных программах развития здравоохранения.

Беспокоит только то, что для семейных врачей упразднили резидентуру. Ее суть – в постдипломном образовании, что очень важно для подготовки врачей общей практики. Одной додипломной интернатуры, считаю, недостаточно. Для семейных врачей необходима такая же подготовка, как для узких специалистов, ведь требования к ним предъявляются большие. Сейчас в наших вузах их готовят в течение четырех месяцев, тогда как в европейских странах, например, этот срок увеличили с 3 до 4 лет. За рубежом все заканчивают один медицинский факультет, а потом через резидентуру идет подготовка специалистов, включая ВОП/СВ. При этом резидентура по любой специальности – это «работа у станка», т. е. только с пациен­тами или в больницах, в организациях первичного звена.

В США и Великобритании каждый студент медицинского вуза независимо от будущей специальности с первой недели учебы приходит на кафедру семейной медицины и закрепляется за одной семьей. Все 6 лет молодой человек ходит в эту семью, общается и наблюдает все возникающие проблемы со здоровьем. Постепенно, с годами, он начинает понимать проис­ходящее, учиться, читать литературу по проблеме, советоваться с преподавателями и становиться все более полезным для семьи. Такой подход имеет колоссальные преимущества, в частности, позволяет выявить профнепригодность с первого года обучения на врача. Если студенту не интересны люди, их болезни, то ему нечего делать в медицине.

Возможно, следует исходя из зарубежного опыта пересмотреть и индикаторы, по которым оценивают деятельность ВОП. На них возлагается ответственность за заболевае­мость и смертность, и от этого зависит оплата труда. Но, как известно, от врача зависит только 10% здоровья населения, за остальное «отвечают» социально-экономические, экологические условия страны, личное отношение граждан к здоровому образу жизни и другие факторы.

Чтобы ПМСП реально стала основой здравоохранения, надо дать врачам возможность напрямую заключать договор с государством на обслуживание определенного количества населения, чтобы они самостоятельно нанимали себе в команду медсестер, менеджеров, регистраторов, другой вспомогательный персонал, чтобы могли сами строить здания для своих клиник, покупать то оборудование, которое считают нужным, объединяться с другими врачами общей практики и нанимать узких специалистов – консультантов, диагностов. Возможно, пока это кажется фантастикой, однако именно так работают семейные врачи в Великобритании, Голландии, Скандинавских странах, Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Румынии. Таким образом будет повышаться престиж профессии. В медицину придут мотивированные абитуриенты, а значит кардинально улучшится качество отечественного здраво­охранения.