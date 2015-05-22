Свежий выпуск
Опираясь на международные стандарты
Дамиля НУГМАНОВА, профессор, доктор медицинских наук, председатель Ассоциации семейных врачей Казахстана
Все это подтверждает правильность выбора пути, по которому идут сейчас медицинские учреждения – развитие первичной медико-санитарной помощи, в центре которой стоит фигура врача общей практики, или семейного врача. Многие поликлиники уже перешли на такую форму работы, и мы рады, что одними из первых стали обучать таких медиков. Объявлено, что через 5 лет половина казах­станских врачей должна работать по такому принципу. Врачи общей практики, по сути, универсалы, они должны хорошо знать наиболее распространенные болезни детей и взрослых, проводить диагностику, назначать необходимое обследование и лечение. Они, как правило, хорошо знают не одно поколение семьи, все особенности здоровья ее членов, в том числе и наследственные.
Развитие семейной медицины в Казахстане началось в 1989 году, когда по приказу Министерства здравоохранения еще СССР в Алма-Ате была открыта первая поликлиника смешанного типа, внутри которой появились отделения ВОП/СВ. После переобучения участковые терапевты и педиатры перешли на смешанный прием.
В феврале 1996-го появилась первая кафедра семейной медицины на базе в АГИУВ, через 2,5 года такие кафедры были открыты во всех медицинских вузах. Международные специалисты начали подготовку казах­станских преподавателей, были обучены 30 педагогов, которые стажировались в Великобритании, а некоторые и в США.
Опыт тех лет показал, что развитие специальности, профессиональный рост врачей зависят от структуры и организации первичной медико-санитарной помощи. В некоторых регионах была проведена реорганизация здравоохранения, первичную помощь стали оказывать самостоятельные лечебные организации как в городах, так и в сельской местности. В некоторых из них врачи и медицинские сестры вели прием и детей, и взрослых, а также работали подготовленные семейные врачи. В 1999 году в стране было открыто около полутора тысяч (1 472) новых организаций ПМСП – семейных врачебных амбулаторий (СВА). Но к появлению большого числа «мелких» и самостоятельных лечебно-профилактических организаций система управления, очевидно, тогда не была готова.
Мы продолжаем подготовку таких медиков из практикую­щих врачей, надеясь, что будет создана критическая масса самостоятельно мыслящих медиков, работающих на уровне международных стандартов. Для этого даются знания доказательной медицины, которая является основой качества всей медицинской помощи, первичной в том числе. Семейная медицина будет развиваться, тем более что увеличение числа врачей общей практики запланировано и в государственных программах развития здравоохранения.
Беспокоит только то, что для семейных врачей упразднили резидентуру. Ее суть – в постдипломном образовании, что очень важно для подготовки врачей общей практики. Одной додипломной интернатуры, считаю, недостаточно. Для семейных врачей необходима такая же подготовка, как для узких специалистов, ведь требования к ним предъявляются большие. Сейчас в наших вузах их готовят в течение четырех месяцев, тогда как в европейских странах, например, этот срок увеличили с 3 до 4 лет. За рубежом все заканчивают один медицинский факультет, а потом через резидентуру идет подготовка специалистов, включая ВОП/СВ. При этом резидентура по любой специальности – это «работа у станка», т. е. только с пациен­тами или в больницах, в организациях первичного звена.
В США и Великобритании каждый студент медицинского вуза независимо от будущей специальности с первой недели учебы приходит на кафедру семейной медицины и закрепляется за одной семьей. Все 6 лет молодой человек ходит в эту семью, общается и наблюдает все возникающие проблемы со здоровьем. Постепенно, с годами, он начинает понимать проис­ходящее, учиться, читать литературу по проблеме, советоваться с преподавателями и становиться все более полезным для семьи. Такой подход имеет колоссальные преимущества, в частности, позволяет выявить профнепригодность с первого года обучения на врача. Если студенту не интересны люди, их болезни, то ему нечего делать в медицине.
Возможно, следует исходя из зарубежного опыта пересмотреть и индикаторы, по которым оценивают деятельность ВОП. На них возлагается ответственность за заболевае­мость и смертность, и от этого зависит оплата труда. Но, как известно, от врача зависит только 10% здоровья населения, за остальное «отвечают» социально-экономические, экологические условия страны, личное отношение граждан к здоровому образу жизни и другие факторы.
Чтобы ПМСП реально стала основой здравоохранения, надо дать врачам возможность напрямую заключать договор с государством на обслуживание определенного количества населения, чтобы они самостоятельно нанимали себе в команду медсестер, менеджеров, регистраторов, другой вспомогательный персонал, чтобы могли сами строить здания для своих клиник, покупать то оборудование, которое считают нужным, объединяться с другими врачами общей практики и нанимать узких специалистов – консультантов, диагностов. Возможно, пока это кажется фантастикой, однако именно так работают семейные врачи в Великобритании, Голландии, Скандинавских странах, Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Румынии. Таким образом будет повышаться престиж профессии. В медицину придут мотивированные абитуриенты, а значит кардинально улучшится качество отечественного здраво­охранения.

Популярное

Все
Почему Икара и безработного не волнуют цены на авиабилеты
Заветы Учителя нации
Медиаграмотность – наше все в информационном океане современности
История преодоления: как труд поднимает на ноги
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
Мухтар Ауэзов пионер казахстанского футбола?
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Хватит ли зимой тепла Петропавловску, и нужно ли запасаться электро­обогревателями?
Идеи хорошие, а дело хромает
Спидкубинг в Казахстане набирает обороты: об этом свидетельствуют результаты недавнего чемпионата Азии
Людмила Рудакова: жизнь в танце
Куа-Куа и сувениры
И смех, и слезы, и любовь
Мчал по острову поезд
Нас ждет реформа
С казахским по жизни
Фестиваль станет традиционным
Видеть, думать, говорить
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 августа
Ищи работу на ярмарке
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа
Полиция начала проверку в Назарбаев Университете
Тест для родителей на определение готовности ребенка к школе
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Солдат-срочник умер на заставе в Атырауской области
Почему психолог назвал пациентку зажравшейся
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Казахстанское кино хорошо представлено в мире. Но у нас есть извечная проблема – прокат
Республиканская августовская конференция прошла в Казахстане
Труп 23-летнего парня нашли на территории шахты в Акмолинской области
Нет оснований для пессимистических прогнозов в отношении сотрудничества Казахстана и России – Токаев
О чем пишут на заборах разных стран?
Тайга и степь, древность и современность, этническая кухня и народные ремесла – такой туризм развивают в Риддере
Спецоперация в Усть-Каменогорске: изъяты наркотики на 65 млн тенге
Какие школы и когда перейдут на пятидневку в Казахстане
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций

Читайте также

Свежий выпуск
Проблемы берут на карандаш
Свежий выпуск
Запустить социальные лифты
Свежий выпуск
Прогресс налицо, но этого мало
Свежий выпуск
Каркас правовой системы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]