Определена повестка
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Ербол Тишкамбаев
На заседании бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания палаты, а также обсудили мероприятия, запланированные к проведению в течение недели. Члены бюро постановили рассмотреть Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций». Закон определяет порядок и условия создания благоприятного режима по укреплению экономического сотрудничества между странами, в частности для осуществления инвестиций одной Стороны на территории другой Стороны, а также урегулирования вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью на территориях обоих государств.