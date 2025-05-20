Кроме того, члены бюро обсудили темы предстоящих мероприятий Комитетов Сената. На повестке – обсуждение результатов государственного аудита по расходам республиканского бюджета на социальную сферу, проблемы и перспективы государственно-частного партнерства в Казахстане. Также запланирован ряд встреч депутатов с заинтересованными сторонами касательно развития «зеленых» технологий и инвестиций.

Важным мероприятием недели станет и проведение правительственного часа на тему «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог в Респуб­лике Казахстан: текущее состоя­ние, актуальные проблемы и пути их решения».

– В ходе предстоящего правительственного часа в Сенате будут обсуждены пути системного решения проблем автодорожной отрасли с учетом предложений ранее озвученных экспертами в ходе встреч с сенаторами. Качество автодорог – это не только транс­портная инфраструктура, но и показатель безопасности населения, экономической активности и качества жизни. На недавнем заседании Совета безо­пасности Президент страны Касым-Жомарт Токаев поднял вопросы развития транспорт­но-логистической отрасли, в том числе состояния крупных инфраструктурно-транзитных проектов. Поэтому активизация работы в этом направлении в рамках стратегических целей, определенных Главой государства, является нашей общей задачей, – отметил Мау­лен Ашимбаев.

На заседании бюро также были распределили между Комитетами Сената законы, ранее принятые Мажилисом Парламента.