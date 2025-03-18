Определена повестка заседания

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая определил ряд задач по развитию Казахстана. Были обсуждены актуальные вопросы, волнующие общественность, высказаны конструктивные мнения. Определены направления законодательных изменений, над которыми должен поработать Парламент. В целом с каждым годом значение курултая растет. Об этом свидетельствуют масштаб и актуальность вопросов, поднятых в этом году. Задача парламентариев – создать необходимую законодательную основу для реализации комплексных инициатив Главы государства по реализации идеи создания Справедливого, безопасного, чистого и сильного Казахстана. Поэтому важно выстроить сис­темную работу в этом направлении и актуализировать план мероприятий палаты, – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к депутатам.

Также в ходе заседания сенаторы обсудили темы предстоящих на неделе заседаний комитетов и выездных встреч депутатов с заинтересованными сторонами для решения актуальных вопросов регионов. На повестке – обсуждение вопросов противодействия экстремизму и терроризму, а также действующей практики принятых законодательных изменений по игорному бизнесу и лотерейной деятельности в стране. Еще одна важная тема, которая будет обсуждена сенаторами совместно с руководством министерств сельского хозяйства, а также цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, касается механизмов цифровизации агропромышленного комплекса.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, Глава государства уделяет повышенное внимание вопросам развития цифровизации в стране, от которой напрямую зависит рост национальной экономики. При этом, как было отмечено, цифровизация агропромышленного комплекса не только повысит производительность сельскохозяйственного производства, но и создаст условия для повышения его конкурентоспособности, объемов производства и экспортного потенциала.

На предстоящем заседании палаты члены бюро постановили рассмотреть Закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции». Целью соглашения является повышение эффективности национальных усилий и сотрудничества в сфере противодействия коррупции. В число основных задач, наряду с выработкой и реализацией совместных программ и антикоррупционных мероприятий, входят совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизации законодательства. В частности, это объединение действий сторон для обеспечения информационного обмена и усиления антикоррупционного просвещения.

Депутаты в ходе заседания бюро также распределили законы, ранее принятые Мажилисом Парламента.