Определена повестка заседания

Статьи
0
Ербол Тишкамбаев

На заседании бюро Сената под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева депутаты обсудили план мероприятий на предстоящую неделю и определили повестку заседания палаты. Открывая работу бюро, спикер Сената акцентировал внимание депутатов на задачах, поставленных Президентом страны в ходе IV заседания Национального курултая – ориентирах и направлениях законодательной работы для реализации идеи построения Справедливого, безопасного и сильного Казахстана.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая определил ряд задач по развитию Казахстана. Были обсуждены актуальные вопросы, волнующие общественность, высказаны конструктивные мнения. Определены направления законодательных изменений, над которыми должен поработать Парламент. В целом с каждым годом значение курултая растет. Об этом свидетельствуют масштаб и актуальность вопросов, поднятых в этом году. Задача парламентариев – создать необходимую законодательную основу для реализации комплексных инициатив Главы государства по реализации идеи создания Справедливого, безопасного, чистого и сильного Казахстана. Поэтому важно выстроить сис­темную работу в этом направлении и актуализировать план мероприятий палаты, – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к депутатам.

Также в ходе заседания сенаторы обсудили темы предстоящих на неделе заседаний комитетов и выездных встреч депутатов с заинтересованными сторонами для решения актуальных вопросов регионов. На повестке – обсуждение вопросов противодействия экстремизму и терроризму, а также действующей практики принятых законодательных изменений по игорному бизнесу и лотерейной деятельности в стране. Еще одна важная тема, которая будет обсуждена сенаторами совместно с руководством министерств сельского хозяйства, а также цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, касается механизмов цифровизации агропромышленного комплекса.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, Глава государства уделяет повышенное внимание вопросам развития цифровизации в стране, от которой напрямую зависит рост национальной экономики. При этом, как было отмечено, цифровизация агропромышленного комплекса не только повысит производительность сельскохозяйственного производства, но и создаст условия для повышения его конкурентоспособности, объемов производства и экспортного потенциала.

На предстоящем заседании палаты члены бюро постановили рассмотреть Закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции». Целью соглашения является повышение эффективности национальных усилий и сотрудничества в сфере противодействия коррупции. В число основных задач, наряду с выработкой и реализацией совместных программ и антикоррупционных мероприятий, входят совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизации законодательства. В частности, это объединение действий сторон для обеспечения информационного обмена и усиления антикоррупционного просвещения.

Депутаты в ходе заседания бюро также распределили законы, ранее принятые Мажилисом Парламента.

#Сенат #заседание #повестка

Популярное

Все
Шесть лет прогресса: опубликованы результаты социально-экономического развития Казахстана
Казахстанский павильон открыли в Термезе
Хуситы нанесли ответные удары по американскому авианосцу USS Harry Truman
Алуа Балкибекова и Аида Абикеева выиграли золото ЧМ по боксу
Съемки нового фильма Наримана Туребаева стартовали в Алматы
День культуры и национальных традиций отмечают в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев поздравил Назым Кызайбай с исторической победой
В Северной Македонии объявлен семидневный траур по погибшим в ночном клубе
Назым Кызайбай стала трехкратной чемпионкой мира по боксу
От удобрений до автомобилей: 190 индустриальных проектов запустит Казахстан в этом году
Нелегальные мясные цехи выявляют полицейские по Казахстану
Виктория Графеева и Ельдана Талипова завоевали серебро на ЧМ по боксу
Уровень Мирового океана стремительно растет
Стартовал конкурс «ТОП – 100 студентов» колледжей Казахстана
36 человек стали жертвами шторма в США
Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию и вылетел в ОАЭ
Фиктивные счета-фактуры на 640 млн тенге выписывал директор компании в Шымкенте
Первенство Азии по академической гребле пройдет в Туркестане
1000 скворечников установят в разных казахстанских регионах
Военнослужащие Нацгвардии преподнесли астанчанкам неожиданный подарок
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Как будут считать налоги казахстанцам в этом году
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Почти в 1 000 школах страны установлены современные предметные кабинеты
Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллегой в Риме
Маулен Ашимбаев вручил награды победителям республиканского турнира по бочча
В Канаде избрали нового главу правительства
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Буран накрыл столицу
Чтобы половодье не застало врасплох
США отменили 83% программ USAID
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Новый рабочий график: в семи районах ВКО адаптировались к единому часовому поясу
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам

Читайте также

Министр обороны встретился с ветеранами
Военнослужащие Нацгвардии преподнесли астанчанкам неожиданн…
Мечты сбываются: из вагончика – в новый дом
Қайырымдылық күні – День благотворительности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]