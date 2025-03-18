Определена повестка заседания
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Ербол Тишкамбаев
На заседании бюро Сената под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева депутаты обсудили план мероприятий на предстоящую неделю и определили повестку заседания палаты. Открывая работу бюро, спикер Сената акцентировал внимание депутатов на задачах, поставленных Президентом страны в ходе IV заседания Национального курултая – ориентирах и направлениях законодательной работы для реализации идеи построения Справедливого, безопасного и сильного Казахстана.