Определена повестка заседания Парламент 24 мая 2025 г. 6:00 2 Ольга Орлова Под председательством спикера Ерлана Кошанова состоялось заседание бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ разработан в целях приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами, в частности с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В рамках законопроекта предлагается расширить перечень субъектов финансового мониторинга. Законопроект также содержит ряд других норм, направленных на повышение прозрачности финансовых операций, укрепление системы финансового мониторинга и усиление мер по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Во втором чтении депутатам предлагается рассмотреть поправки, касающиеся оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. Законопроект разработан Правительством во исполнение поручений Президента, озвученных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». Предлагаемые поправки направлены на обеспечение верховенства права, приведение мер государственного принуждения в соответствие с принципами справедливости и соразмерности ответственности, а также на эффективную охрану высших конституционных ценностей и основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан. Во втором чтении мажилисмены рассмотрят законопроекты «О фондах целевого капитала (эндаумент-фондах)», а также законодательные поправки по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел. Депутатам предстоит также определить сроки подготовки заключений по ряду новых законопроектов, касающихся ратификации международных соглашений. Проект повестки пленарного заседания содержит также вопрос об отдельных статьях Закона «Об аквакультуре», предложенных Сенатом в новой редакции. #мажилис #заседание #повестка