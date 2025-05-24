Определена повестка заседания

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Ольга Орлова

Под председательством спикера Ерлана Кошанова состоялось заседание бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ разработан в целях приведения нацио­нального законодательства в соответствие с международными стандартами, в частности с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В рамках законопроекта предлагается расширить перечень субъектов финансового мониторинга. Законопроект также содержит ряд других норм, направленных на повышение прозрачности финансовых операций, укрепление системы финансового мониторинга и усиление мер по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Во втором чтении депутатам предлагается рассмотреть поправки, касающиеся оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. Законопроект разработан Правительством во исполнение поручений Президента, озвученных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». Предлагаемые поправки направлены на обеспечение верховенства права, приведение мер государственного принуждения в соответствие с принципами справедливости и соразмерности ответственности, а также на эффективную охрану высших конституционных ценностей и основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан.

Во втором чтении мажилисмены рассмотрят законопроекты «О фондах целевого капитала (эндаумент-фондах)», а также законодательные поправки по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел. Депутатам предстоит также определить сроки подготовки заключений по ряду новых законопроек­тов, касающихся ратификации международных соглашений. Проект повестки пленарного заседания содержит также вопрос об отдельных статьях Закона «Об аквакультуре», предложенных Сенатом в новой редакции.

#мажилис #заседание #повестка

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