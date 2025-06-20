фото пресс-службы Сената Парламента РК

Об этом он заявил на пленарном заседании Сената в ходе обсуждения отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты (ВАП) об исполнении бюджета 2024 года. Спикер напомнил, что половина собственных доходов бюджета Казахстана уходит на погашение правительственного долга. Это говорит о том, что не все так позитивно, как представляется в отчетах.

– В прошлом году на погашение долга Правительства было направлено 5,6 триллиона тенге. Это 24 процента от всех расходов республиканского бюджета. Если говорить о доходах, то это 42 процента от собственных доходов бюджета, из которых половина идет на обслуживание правительственного долга. Эти цифры должны стать основанием для анализа причин происходящего и поиска решений по управлению процессами, – сказал Маулен Ашимбаев.

Озабоченность спикера Сената вызвали и показатели по ненеф­тяному дефициту. Нынешняя динамика, по мнению Маулена Ашимбаева, говорит о пробелах в работе по оптимизации бюджета.

– Мы видим сегодня, что превышен целевой индикатор по ненефтяному дефициту. Он был 6,1 процента от ВВП, а сегодня – 8,1 процента. То есть вы превышаете свои же лимиты. И в этих условиях говорить, что ситуация нормальная, процессы все в рабочем порядке, – не стоит. В любом случае нужно заниматься вопросами государст­венного долга, должна быть среднесрочная стратегия по управлению государственным долгом, по его регулированию и уменьшению. В частности, чтобы вы снова вошли в лимиты по ненефтяному дефициту – 6,1 процента, которые у вас установлены. Поэтому в этом направлении нужно активно поработать, в том числе по оптимизации расходов бюджета, – резюмировал Маулен Ашимбаев, обращаясь к членам Кабмина.

Подняли депутаты и проблемы привлечения инвестиций. Если судить по цифрам, то работа проводится эффективная, но если заглянуть в их глубину – то эффектная. Как констатировал сенатор Султанбек Макежанов, в 2024 году объем инвестиций в основной капитал составил 19,3 млрд тенге с превышением на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, однако доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций увеличилась, достигнув уровня 21,2%, а доля собственных средств предприятий сократилась с 72,2% до 64,5%.

Такая ситуация указывает на наличие у предпринимателей опасений относительно долгосрочной перспективы своих бизнесов. И, продолжил Маулен Ашимбаев, говорить о том, что в стране все благополучно, когда приток инвестиций в минусовой зоне, а государственные органы отпугивают инвесторов бюрократией – неуместно. Для решения данной проблемы, а также привлечения в Казахстан зарубежных инвесторов прежде всего, по мнению Маулена Ашимбаева, необходимо выстроить правильную работу по сопровождению иностранных инвесторов. Пока же эта сфера держится только на имидже страны.

– Соглашусь, что рейтинги очень хорошие у страны. Очень многое делает Глава государства. На каждой своей международной встрече Президент Касым-Жомарт Токаев поднимает вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством с другими странами, с привлечением инвестиций. Благодаря этому в целом большая работа продвигается. Однако говорить, что все благополучно, будет не совсем верным, – сказал он в своем выступлении.

Как отметил Маулен Ашимбаев, наряду с уменьшением чистого притока инвестиций в целом тревогу вызывает и дефицит инвестиций в конкретный обрабатывающий сектор.

– В прошлом году в два раза уменьшились инвестиции в обрабатывающий сектор. Речь не о нефтегазовом секторе и не о горнорудном направлении. Речь – об обрабатывающей промышленности – сердцевине диверсификации экономики. Одна из главных задач сегодня – правильное сопровождение иностранных инвесторов. Не единичны случаи, когда приходят инвесторы, и вроде бы у нас есть «одно окно», процедуры предусмотрены, но... Инвесторы сталкиваются с бюрократией государственных органов, нежеланием принимать решения, а все решения передать на верхний уровень, на уровень Главы государства. Это факт, и об этом надо говорить. Поэтому необходимо со стороны руководителей государственных органов, нацио­нальных компаний наладить систему более эффективного сопровождения иностранных инвесторов. Поэтому при законодательной отрегулированности данных вопросов на практике, в правоприменении возникает много вопросов. Надеемся, в этом направлении Правительство будет активно работать, и по итогам этого года мы увидим изменение тренда, о котором сейчас говорим, – подчеркнул спикер Сената.

Который год парламентарии просят навести, наконец, порядок с деньгами квазисектора. Вот и в этот раз сенатор Сергей Карплюк констатировал: целевые средства «греют» счета квазигоссектора, но не экономику.

В пример он привел холдинг «Байтерек», который до сих пор не вернул Нацфонду десятки миллиардов тенге заемных средств. Более того, отсутствует и механизм возврата таких средств. В результате деньги «где-то» зависли и не приносят пользу экономике.

– Они аккумулируются на счетах квазигоссектора и не могут быть вовлечены в экономический оборот. В дальнейшем эта сумма будет только увеличиваться, – считает депутат.

В свою очередь министр финансов Мади Такиев признал, что механизм возврата действительно не был четко прописан, но меры принимаются, и выплаты уже начались, средства частично возвращаются досрочно.

– У нас есть график до декабря текущего года. Порядка 23 миллиардов тенге будет возвращено в Нацфонд, – обещает он.

Также министр напомнил, что в 2024 году в концепцию управления госфинансами внесли поправки. Теперь запрещено повторно использовать возвраты из Нацфонда и размещать их на депозитах.

Согласно повестке дня, сенаторы одобрили принятие важного закона «Об амнистии в связи с 30-летием Конституции РК». Как напомнил депутат Мурат Кадырбек, документ разработан по инициативе депутатов Парламента Республики Казахстан в рамках исполнения поручения Президента от 1 апреля 2025 года.

– Закон направлен на освобож­дение от уголовной ответственности или основного наказания лиц, совершивших преступления, не несущие серьезной угрозы безопасности граждан и государства, сокращение неотбытой части наказания осужденных, в том числе находящихся на пробационном контроле, – пояснил он.

По предварительным расчетам, амнистия будет применена в отношении более 15,1 тысячи осужденных, из них 4,1 тысячи подлежат освобождению от уголовной ответственности и наказания и 11 тысячам осужденных будут сокращены сроки и размеры основного наказания.

– Закон, разработанный группой депутатов во исполнение поручений Главы государства, является важным политико-правовым шагом, объединяющим принципы справедливости и гуманизма со стороны государства к 30-летию Конституции. При применении амнистии приоритет отдается гражданам из социально уязвимых групп, совершившим преступления, не представляющие угрозы безопас­ности общества и государства. Кроме того, в рамках закона установлены конкретные составы уголовных правонарушений, к которым амнистия не применяется, – отметил спикер Сената, комментируя одобренный закон.

Согласно повестке, Сенат также рассмотрел поправки по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел, а также корректировки в законодательство по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства.