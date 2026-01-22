Опубликован рейтинг самых дорогих брендов мира

В мире,Lifestyle
107
Айман Аманжолова
корреспондент

Бренд Apple - самый дорогой в мире. Сейчас он стоит $607,6 млрд, на 6% больше, чем год назад. Бренд Nvidia за год подорожал в два с лишним раза и сейчас обгоняет по стоимости Walmart, Samsung и Facebook. Самый сильный бренд в мире - YouTube. Эти оценки содержатся в свежем ежегодном рейтинге Global 500 2026, выпущенном компанией Brand Finance, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: А.Аманжолова

Бренд Apple продолжает удерживать звание самого дорогого в мире, согласно рейтингу Brand Finance Global 500 2026 года. Неизменным осталось положение еще трех компаний американского бигтеха, которые заняли те же второе, третье и четвертое места, как и в прошлом году. Это соответственно Microsoft, Google и Amazon.

Microsoft неплохо прибавил в весе и оценивается сейчас в $565,3 млрд против прошлогодних $461,1 млрд. Два других бренда подорожали не так сильно. Google теперь стоит $433,1 млрд (год назад — $413 млрд), а Amazon — $369,9 млрд (в прошлом году — $356,4 млрд).

Если вся первая десятка рейтинга не изменилась по сравнению с прошлым годом, внутри нее произошел заметный сдвиг. Благодаря ИИ-революции главный «революционный» поставщик чипов Nvidia уже второй год заметно дорожает. Год назад бренд стоил $87,9 млрд, сейчас — $184,3 млрд, на 110% больше.

В топ-10 вошли также (в порядке убывания мест) — TikTok/Douyin, Walmart, Samsung Group, Facebook* и State Grid Corporation of China («Государственная электросетевая корпорация Китая»).

192 бренда, то есть почти 40% брендов в рейтинге Global 500 2026 года — американские, 68 брендов, то есть почти каждый седьмой — китайские, третье место по числу брендов делят Япония и Франция — по 33, Германия — 26, Великобритания — 25, Канада — 15, Индия — 14, Италия — 13. Еще 81 брендом представлены другие страны.

В стоимостном выражении по видам бизнеса самую большую долю в рейтинге занимают бренды банковских структур — 12,5% общей стоимости всех 500 компаний. На втором месте — медиакомпании (10,9%). На третьем — производители электроники (8%).

#рейтинг #стоимость #бренд

Популярное

Все
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Рысь в лесу – хороший знак
Бдительность полиции защитила от потерь
Школа мастерства
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Новые легенды создают дети
Чтобы город жил в тепле
Творческий дождь
Казахстан и Великобритания: сотрудничество в области археометаллургии
В Талдыкоргане мужчина пытался вскрыть банкомат
В крепкой связке с производством
Цифровая повестка региона
Воинской части – 65 лет
Осужден за истязание отца
Диагностика без промедления
Чуть не отдала полмиллиона
Путь народа – путь человека
Как избежать финансовых ловушек
Опыт врачей и точность технологий
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
«Кайсар» метит в призеры?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Семья как зеркало мира
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Дипломам открывают границы
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

60 человек погибли при пожаре в ТЦ в Пакистане
Мощная песчаная буря обрушилась на Ливию
Трамп – Гренландии: «Вы можете сказать «нет», но мы это зап…
В Китае построена крупнейшая в мире сеть зарядных устройств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]