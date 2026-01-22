Бренд Apple - самый дорогой в мире. Сейчас он стоит $607,6 млрд, на 6% больше, чем год назад. Бренд Nvidia за год подорожал в два с лишним раза и сейчас обгоняет по стоимости Walmart, Samsung и Facebook. Самый сильный бренд в мире - YouTube. Эти оценки содержатся в свежем ежегодном рейтинге Global 500 2026, выпущенном компанией Brand Finance , передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: А.Аманжолова

Бренд Apple продолжает удерживать звание самого дорогого в мире, согласно рейтингу Brand Finance Global 500 2026 года. Неизменным осталось положение еще трех компаний американского бигтеха, которые заняли те же второе, третье и четвертое места, как и в прошлом году. Это соответственно Microsoft, Google и Amazon.

Microsoft неплохо прибавил в весе и оценивается сейчас в $565,3 млрд против прошлогодних $461,1 млрд. Два других бренда подорожали не так сильно. Google теперь стоит $433,1 млрд (год назад — $413 млрд), а Amazon — $369,9 млрд (в прошлом году — $356,4 млрд).

Если вся первая десятка рейтинга не изменилась по сравнению с прошлым годом, внутри нее произошел заметный сдвиг. Благодаря ИИ-революции главный «революционный» поставщик чипов Nvidia уже второй год заметно дорожает. Год назад бренд стоил $87,9 млрд, сейчас — $184,3 млрд, на 110% больше.

В топ-10 вошли также (в порядке убывания мест) — TikTok/Douyin, Walmart, Samsung Group, Facebook* и State Grid Corporation of China («Государственная электросетевая корпорация Китая»).

192 бренда, то есть почти 40% брендов в рейтинге Global 500 2026 года — американские, 68 брендов, то есть почти каждый седьмой — китайские, третье место по числу брендов делят Япония и Франция — по 33, Германия — 26, Великобритания — 25, Канада — 15, Индия — 14, Италия — 13. Еще 81 брендом представлены другие страны.

В стоимостном выражении по видам бизнеса самую большую долю в рейтинге занимают бренды банковских структур — 12,5% общей стоимости всех 500 компаний. На втором месте — медиакомпании (10,9%). На третьем — производители электроники (8%).