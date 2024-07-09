Организаторы финпирамиды Qnet осуждены в Талдыкоргане

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Они обманули более 150 граждан на 200 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Талдыкорганском городском суде завершилось рассмотрение уголовного по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Qnet», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана 

Так, летом 2018 года М. и С. зарегистрировались на сайте международной компании Qnet, получив сертификаты независимых представителей.

С 2018 года в Талдыкоргане они незаконно вовлекали новых участников для участия в фипирамиде. Граждане должны были вкладывать от 690 тыс.тенге до 860 тыс. тенге для регистрации в компании Qnet.

При этом М. и С. обещали еженедельно по 200 долларов США каждому участнику. Далее каждый участник должен был вовлекать новых участников, то есть выплаты дивидендов должны были осуществляться от вновь вступивших участников пирамиды. Таким образом, в финпирамиде было зарегистрировано 155 граждан,  ущерб потерпевшим составил свыше 200 млн тенге.

Прокурор просил назначить подсудимому М. наказание в виде 5 лет лишения свободы, для С. – 5 лет 6 месяцев лишения свободы с учетом тяжести совершенного преступления, не возмещенного материального ущерба потерпевшим.

Потерпевшие просили назначить наказание в соответствии с законом.

Подсудимые вину признали, обязались возместить причиненный ущерб потерпевшим, просили суд не лишать их свободы. Уголовным кодексом за совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от  5 до 12 лет.

С учетом признания вины, наличия на иждивении троих малолетних детей, М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с конфискацией имущества. Ввиду наличия малолетних детей у М. (младшая из которых 2022 года рождения), в соответствии частью 1 статьи 74 УК РК,  назначенное наказание отсрочено на 5 лет.

С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с конфискацией имущества. Оба осужденных лишены права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег и инвестиций сроком на 7 лет. 

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее 5 лет лишения свободы получила организатор финпирамиды Qnet в Костанае.

Напомним, в начале года сообщалось, на какой срок осудили организатора филиала Qnet в Актюбинской области, сколько лет тюрьмы получил руководитель финпирамиды Qnet в Астане. Также известно, сколько алматинцев пострадало, вложившись в Qnet. 

#приговор #финпирамида #срок

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