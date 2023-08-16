Почти 75 млн тенге вложили в финпирамиду QNet алматинцы

Досудебное расследование в отношении 5 человек окончено и направлено в суд

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В городе Алматы завершено досудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамидой QNet, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ установил, что 5 фигурантов дела с ноября 2018 по 2022 год руководили филиалами финпирамиды QNet в Алматы и успели вовлечь в них 45 вкладчиков. Ущерб доверчивым алматинцам составил около 75 млн тенге.

Досудебное расследование в отношении 5 руководителей финпирамиды окончено и направлено в суд. В ходе следствия наложены аресты на имущество в 27,7 млн тенге.

В агентстве предупредили, что создание финансовых пирамид предусматривает наказание в 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в марте этого года подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой QNet задержали в Астане.

Расследование в отношении подозреваемого в создании и руководстве QNet ведется в городе Талдыкоргане.

В городе Костанае уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNet Ltd уже окончено. Обманутым вкладчикам полностью возместили ущерб – более 36,5 млн тенге.