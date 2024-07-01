Тюремный срок получила организатор финпирамиды Qnet в Костанае

Она причинила материальный ущерб 94 потерпевшим на общую сумму более 86 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении И. за руководство структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Qnet», передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Костанайской области

Она зарегистрировалась независимым представителем международной компании «QNet», занимающейся интернет-торговлей различной продукции по всему миру. Организовала на территории Костанайской области доходную деятельность, привлекая деньги физлиц.

Осужденная, как и ее коллеги из других филиалов, не использовала вклады на предпринимательство, не обеспечивала принятые обязательства, а перераспределяла активы, обогащая одних участников за счет взносов других.

В компанию Qnet привлечены сбережения 94 граждан на общую сумму более 86 млн тенге, что является особо крупным размером.

В суде подсудимая вину не признала. Потерпевшие просили иски удовлетворить, наказание ставили на усмотрение суда.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 5 лет.

Напомним, в начале года сообщалось, на какой срок осудили организатора филиала Qnet в Актюбинской области, сколько лет тюрьмы получил руководитель финпирамиды Qnet в Астане. Также известно, сколько алматинцев пострадало, вложившись в Qnet.

Ранее сообщалось о троих предполагаемых организаторов финпирамиды Qnet в Кызылординской области.