Скриншот с видео instagram.com/aqmola_pd/
Происшествия , Видеогалерея

"Оригинальная" маскировка наркотиков не помогла крупному дилеру

Поставщика крупной партии марихуаны из южных регионов задержали акмолинские полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Спецоперацию провели на пропускном терминале поселка Жибек жолы Аршалынского района.

По информации сотрудников управления по противодействию наркопреступности, 43-летний астанчанин на протяжении некоторого времени поставлял наркотики в Акмолинскую область. Для подтверждения его деятельности оперативники заранее провели ряд специальных мероприятий. Установлено, что сырье дилер привозил из южных регионов.

«При обыске автомашины Chevrolet Cobalt, в которой подозреваемый находился в качестве пассажира, под сиденьями обнаружены 2 полиэтиленовых свертка. Внутри них находились еще 3 полиэтиленовых и 4 бумажных свертка. Общий вес марихуаны составил более 1,5 кг.  Для того чтобы скрыть специфический запах наркотиков от служебно-розыскных собак, наркодилер предварительно обработал пакеты прокисшим майонезом», – отметили в полиции.

Факт зарегистрирован по части 4 уголовной статьи «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

На период расследования астанчанин находится под арестом.

 

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