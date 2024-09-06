Осенний призыв в армию начался в Казахстане

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Осенний призыв начался в сентябре и продлится до конца декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны РК

На срочную воинскую службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва.

В ходе осеннего призыва будут укомплектованы подразделения Вооруженных сил (9 933 новобранца), Национальной гвардии (6 822), Пограничной службы КНБ (3 200), МЧС (317) и Службы государственной охраны (290).

В этом году законодательно утверждены преференции для солдат. В период службы и в течение двух месяцев после увольнения из армии на них распространяется действие кредитных каникул. На сегодняшний день отсрочка платежей предоставлена свыше 6 тыс. военнослужащих на сумму 1 млрд 828 млн тенге. При этом установление наличия либо отсутствия кредита, предоставления отсрочки платежа по нему осуществляется путем взаимодействия информационных систем Министерства обороны, кредитных бюро и кредиторов в порядке, определенном Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Гражданам, выслужившим установленный срок, предоставляются образовательные льготы с приоритетным правом получения места в студенческом общежитии. На сегодняшний день на бесплатной основе в вузы зачислено более 1,5 тысяч отслуживших в армии казахстанцев, на платной основе – более 700 человек. Свыше 400 военнослужащих, уволенных в запас весной текущего года, поступили на воинскую службу по контракту.