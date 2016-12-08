​Основа стабильности в Центральной Азии

Казахстан не был для меня неведомой страной, так как в далеком 1983 году во время учебы в МГУ мне довелось в течение трех месяцев проходить геологическую практику в Караганде и близко познакомиться с культурой и традициями народов вашей страны.

Однако на этот раз мне предстояло пройти совершенно иную, весьма специфическую «практику» на дипломатичес­ком поприще. Появилась прекрасная возможность работать в тесном контакте не только с обычными людьми, но и познакомиться с высшим политичес­ким руководством Казахстана, истеблишментом дружественной и братской страны.

Работа в Казахстане стала для меня большой профессиональной школой, в ходе которой я приобрел большие знания об этой стране и регионе Центральной Азии в целом.

В ноябре 2006 года прибыл в Алматы, чтобы не только ознакомиться с городом, но и встретиться с представителями афганской диаспоры, услышать их мнение, обсудить проблемы и предложения по развитию афганско-казахстанских отношений.

Поездка была насыщена интересными встречами с крупными специалистами по Афганистану, среди них оказался известный деятель страны в политической сфере Омиртай Битимов, в настоящее время Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в ИРА. Учитывая его значительные профессиональные опыт и знания, я не упустил возможности встретиться с ним и обсудить пути развития отношений между нашими странами. В Афганистане О. Битимова знают еще с советских времен (1980-е годы). Среди афганцев он пользуется очень высоким уважением и авторитетом. На севере Афганистана, где проживают в основном узбеки, туркмены и таджики, его зовут по-своему – Омирджан-ака, пуштуны называют его Амирзай. Одним словом, в Афганистане все считают дипломата «своим», что, по восточным традициям, обеспечивает весьма почетное и уважительное положение в обществе. Традиционно афганцы очень редко доверяют иностранцам. В этом плане он редкое исключение. Одним словом, «гроссмейстер» народной дип­ломатии.

Среди тех, с кем встретился в Алматы, был директор Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Султан Акимбеков, автор многочисленных исследовательских работ по Афганистану. С ним мы обсуж­дали проблемы регионального сотрудничества и интеграции, вопросы, связанные с деятельностью СВМДА и ОЭС, а также особенности проекта «Новый шелковый путь».

Были и другие встречи. С директором Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова профессором Меруерт Абусеитовой; с тогдашним директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК профессором Булатом Султановым.

Прибыв в Астану, я подумал: мог ли я в далеком 1983 году представить себе, что когда-нибудь этот небольшой городок станет современной столицей независимого Казахстана, и я приеду сюда вновь, и еще в качестве посла Исламской Респуб­лики Афганистан!

2 декабря 2008 года состоялась церемония вручения верительной грамоты Президенту Нурсултану Назарбаеву в новом президентском Дворце «Акорда». После официальной церемонии Глава государства принял меня. Беседа продлилась около 15 минут. Лидер Казахстана отметил заинтересованность во всестороннем развитии отношений с ИРА и стабилизации ситуации в регионе.

Я в свою очередь отметил, что Казахстан является нашей братской и дружеской страной. Между нашими народами существуют давние традиционные отношения, после чего кратко проинформировал Его Превосходительство о ситуации в Афганистане, заявил, что моя миссия состоит в том, чтобы развивать отношения между двумя странами во всех областях. При этом, учитывая сложную ситуацию в ИРА, мы рассчитываем на гуманитарную помощь и поддержку Казахстана. Нам весьма важно развивать торговлю, а именно – вести закупки пшеницы и нефтепродуктов из РК, а также расширять культурные связи и сотрудничать в области высшего образования.

Почти десять лет прошло с того знаменательного дня. Тем не менее, я хочу искренне сказать, что встреча с Президентом Казахстана произвела на меня незабываемое впечатление.

Нурсултан Назарбаев – очень мудрый человек, реалист, праг­матик и дальновидный политик. Нужно отдать должное Главе государства за то, что за столь короткий срок под его руководством был построен «жемчужный город» – новая столица Независимого Казахстана – красавица Астана. Под его руководством Казахстан стал «островом стабильности» в неспокойной Цент­ральной Азии. С уверенностью можно констатировать, что он поставил страну на правильный путь развития и процветания. Полагаю, что с этой оценкой соглас­ны эксперты многих стран.

Поступательное развитие Казахстана в эти сложные времена может стать хорошим примером для Правительства национального единства Афганистана в вопросах государственного строительства в переходный период.

В годы работы в Казахстане я внимательно наблюдал за стратегией и действиями Нурсултана Назарбаева, его начинаниями в области внут­ренней и внешней многовекторной политики и полностью поддерживал инициативы Главы государства в области регио­нальной интеграции в таких грандиозных проектах, как Евразийская (экономическая) интеграция, СВМДА и ШОС. Большого внимания заслуживают инициативы Президента, озвученные им на общих дебатах 70-й сессии Генассамблеи ООН и изложенные в Манифес­те «Мир. XXI век».

Хорошие воспоминания у меня остались от общения с членами команды Президента Казахстана: Касым-Жомартом Токаевым, Каримом Масимовым, Маратом Тажиным и многими другими.

В 2009, 2010 и 2011 годах я приезжал в Казахстан для учас­тия в конференциях и никогда не откажусь приехать еще раз в эту прекрасную страну. Честно говоря, я не чувствую себя чужим в Казахстане, а казахстанцы считают меня своим.