Основной приоритет – развитие отечественных СМИ

Акмарал Жамалатова, руководитель управления анализа и поддержки общественных медиа процессов Департамента государственной политики в области СМИ МИОР КР

Стремительное развитие информационно-коммуникационной среды, появление новых каналов коммуникаций (социальные сети, мессенджеры, блог-платформы), модернизация информационной продукции и иные тенденции современного мира обуславливают необходимость принятия мер для поддержки и развития СМИ.

За последние годы Правительством Казахстана проведена масштабная работа по модернизации отечественной медиасферы, развитию сильных и конкурентоспособных отечественных СМИ, созданию условий для диалога государства с обществом и профессиональными участниками медиарынка.

7 апреля текущего года Правительством утвержден Национальный план развития сферы информации на 2020-2022 годы, который будет способствовать дальнейшему развитию информационного пространства Казахстана, повышению конкурентоспособности СМИ, человеческого капитала и совершенствованию правового регулирования.

Повышение конкурентоспособности отечественных СМИ будет обеспечено за счет пересмотра подходов государственной поддержки, локализации управления региональными телеканалами, развития цифрового радиовещания, поддержки печатных СМИ, оптимизации субъектов квазигосударственного сектора в сфере информации, а также создания единой материально-технической базы для государственных телеканалов.

Следует отметить, что Национальный план предполагает комплексный подход при решении актуальных вопросов отрасли. При этом были учтены интересы и потребности всех видов СМИ.

Важную роль в развитии средств массовой информации играет кадровый потенциал, так как именно профессионализм специалистов способствует созданию качественного и востребованного контента.

Подготовка профессиональных специалистов отрасли, повышение аналитических и практических навыков журналистов, постоянное повышение их квалификации – основные задачи медиаобразования страны.

Для систематизации данного процесса будет реализован Специальный план по обучению специалистов медиасферы, предусматривающий совместную работу всех заинтересованных сторон, в том числе высших учебных заведений, СМИ, а также отраслевых государственных органов.

Пандемия коронавирусной инфекции показала, насколько важно обеспечивать население своевременной и достоверной информацией. К тому же для освещения многих проблемных вопросов требуется понимание отрасли, аналитические способности и умение подавать информацию на понятном и доступном для населения языке.

Поэтому возникает необходимость подготовки отраслевых журналистов, которые смогут стать связующим звеном между специалистами разных отраслей экономики и населением.

В современном мире, когда человек получает нескончаемый поток информации из различных источников, в том числе посредством социальных сетей, мессенджеров, блогов, все больше растет роль официальных СМИ, призванных сообщать лишь достоверную и объективную информацию.

Для поддержки отечественных СМИ ведется постоянная работа по совершенствованию законодательства в сфере информации.

Так, новый законопроект, рассматриваемый в Мажилисе Парламента РК, позволит усилить механизмы защиты прав граждан в информационной сфере, повысить открытость деятельности государственных органов и конкурентоспособность отечественных СМИ.

Последние события в стране и в мире обусловили необходимость принятия решительных мер, направленных на поддержку СМИ.

Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, оказал негативное влияние и на медиасферу: распространение фейковой информации, снижение доходов СМИ и т. д.

В целях поддержки частных СМИ Правительством РК принят ряд антикризисных мер. Первое. На период с 1 апреля до 1 октября 2020 года СМИ освобождены от уплаты налогов и обязательных отчислений с фонда оплаты труда.

Второе. На период с 1 июля по 31 декабря 2020 года 67 коммерческих теле-, радиоканалов освобождены от оплаты услуг аналогового и эфирного цифрового телерадиовещания.

Таким образом, государственная политика в сфере СМИ формируется с учетом потребности и в интересах самих СМИ.

За последние годы налажены тесные взаимосвязи, как с представителями СМИ, так и с неправительственным сектором, которые активно участвуют в обсуждении и решении актуальных вопросов отрасли.