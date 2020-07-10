Осознание vs осознанность

Когда еще только зарождалась мода на осознанность, я сразу поняла, что быть модной (и осознанной) у меня не получится. Да, честно сказать, особо и не хотелось – уж больно сложной мне показалась схема единения с Вселенной, внутренним Я и даже собственным желудочно-кишечным трактом.



Если вдруг кто не знает, что это за новомодная философия такая, объяс­ню. Осознанность, а по-ненашему mindfulness, – способность человека мысленно и физически прочувствовать настоящий момент. Последователи подгоняют себя цитатами вроде «Пока вы вспоминаете о прошлом или мечтаете о будущем, вы упускаете драгоценное время настоящего». Согласитесь, звучит очень убедительно и отрезвляюще.



И правда, чего стоит отринуть все мирские переживания, мечтания, непонятные устремления и начать ценить не просто жизнь, а самый что ни на есть текущий момент? Вот сидите вы, допустим, чистите картошку на автомате, так сказать, при этом обои­ми полушариями будучи погруженным в мечтания о грядущей зарплате: «автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом – и в Ялту!» Так вот, не надо так делать! Осознанный человек, по уверениям знающих, не может столь неуважительно раскидываться ценным моментом тесного контакта с клубнями.



Осознанно надо испытывать и эмоции. Нутром чуять, когда вам по-нас­тоящему весело, или грустно, или вы в гневе, при этом не винить себя за отсутствие каких-либо эмоций, уместных в конкретной ситуации: не смешно вам, хоть тресни, когда другие катаются со смеху.



С едой вообще отдельный разговор. Кстати, с ней, с пищей, и правда, желательно поговорить перед употреблением. Как минимум поблагодарить, а еще лучше – заговорить. По мнению «осознанных», правильный наговор – залог здоровья: накладывая пищу в тарелку, можно вполголоса напевать «Здоровья и долгих лет жизни». Странная практика, веет как минимум шаманскими ритуалами.



Всех приемов осознанности и не перечесть. И я даже согласна с некоторыми из них, например, с призывом называть вещи своими именами или доводить начатое до конца, или перестать прокрастинировать, то есть откладывать важные дела на потом и ждать, когда жареный петух клюнет в темечко. И да, я согласна, что постоянные переживания о будущем тоже не с руки: порой будущее весьма туманно, а нервы вы себе вытреплете уже сейчас.



Но есть, для меня, во всяком случае, одно «но»: как и всякое модное веяние, движение «осознанных» приобрело гипертрофированные формы, стерев грань между реальной жизненной позицией и желанием выдать желае­мое за действительное, зачастую на потеху публике. Знаете, это как с вегетарианцами (никого не хочу обидеть): они очень любят демонстрировать и обсуждать свои пристрастия, даже когда их об этом никто не спрашивает. Вот и якобы «осознанные» стремятся показать: я излучаю благодарность, я дышу любовью, я потребляю осознанно, я – за «зеленых». Особо грешат этим блогеры, порождая целые сообщества, где призывают отказаться от подгузников (фи, как неэкологично), питаться исключительно фермерскими продуктами, писать письма своему телу (да-да, есть и такое) и рожать детей дома (роддом – для непросветленных). Только потом вдруг оказывается, что та же «звезда» не брезгует перекусить фаст-фудом, втихаря кормит ребенка аллергичной шоколадкой, да и красивые фото появления новой жизни в стенах дома – постановочные, а все действо происходило в перинатальном центре под бдительным оком врачей и с применением анестезии (лекарства, кстати, тоже зло, согласно практике).



Потому и не верится в подобное. Да и надо ли? Почему бы просто не жить так, как получается? Без заговоренных мюсли на завтрак и осознанных эмоций, а просто мечтая, загадывая на будущее и не забывая о настоящем.

