​Остаться в истории

Свежий выпуск
445
Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Действительно, почему одни люди остаются в истории, а другие, порой не менее талантливые, не поднимаются на пик жизненного успеха? Это понятно, когда речь идет о великих писателях, поэтах или художниках, – в истории остаются их книги, картины, скульптуры, архитектурные памятники… Это люди, которых Бог одарил особыми талантами.

А вот как становятся личностями в политике, например? Ведь человек не рождается президентом или премьером. Это раньше в период монархии достаточно было просто родиться в царской семье, чтобы сыграть свою роль в истории, не будем уточнять, хорошая эта роль или плохая. Как сказал еще один герой того же фильма о школе, «России очень не везло на царей». И не только на царей, потому что роль личности в истории, к сожалению, далеко не всегда пропорциональна интеллектуальным и моральным качествам самой этой личности.

В общем, я предлагаю поразмыслить над извечным философским вопросом о роли личности в истории. Сейчас, когда прошло четверть века со времени развала Союза и бывшие советские республики обрели суверенитет, невольно начинаешь сравнивать, кто чего достиг за это время и как победы либо ошибки их лидеров сказались на развитии новых независимых государств? И почему во главе того или иного государства оказалась именно та, а не другая личность?

Как считают философы, многое здесь зависит от Его Величества Случая. То есть сам факт выдвижения на роль исторической личности именно данного человека – это в какой-то степени случайность. За примерами далеко ходить не надо – мы все видели роль случая при недавних президентских выборах в Америке.

Но, с другой стороны, мало оказаться в нужное время в нужном месте. Нужна еще историческая потребность общества в том или ином лидере. Очень хорошо в связи с этим сказал Николай Карамзин о Петре Первом: «Народ собрался в поход, ждал вождя, и вождь явился». Но, согласитесь, что здесь важны еще и личностные качества этого самого «вождя» – его политический талант, способности, знания, навыки, авторитет. То, что сейчас называют словом «харизма». Причем сила личности возрастает в колоссальных размерах, когда за ней идет народ.

Мне, как филологу, проще оперировать не философскими, а литературными сравнениями, поэтому обратимся к классике. В романе «Война и мир» Толстой в числе других проблем рассматривает и роль личности в истории. По мнению писателя, великий человек обязательно несет в себе нравственные основы народа и ощущает свою моральную обязанность перед людьми. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды», – считает он. Для Толстого, например, великий человек – это Кутузов, для которого главными были интересы его народа.

И еще одно интересное замечание литературного классика: Толстой называет великих людей «рабами истории», ведь их необходимо оценивать с точки зрения того, как они выполняют задачи, возложенные на них историей. Мудрый государственный деятель умеет сохранять простоту и ясность мысли в невероятно сложных условиях социальной действительности и выполнять намеченные планы, следить не только за общей линией развития общества, но и просчитывать шаги на будущее. Образно выражаясь, одновременно видеть и лес, и деревья.

Вся история человеческого общества – это в какой-то степени и мозаика личностей, человеческих поступков, мыслей, мечтаний, желаний и даже страстей. Прогрессивные личности ускоряют ход событий, реакционные – наоборот. Поэтому обществу далеко не безразлично, в чьих руках сосредоточивается политическая и государственная власть. 

Популярное

Все
К лишению свободы приговорен житель Шымкента за попытку реализовать поддельные доллары
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
К больному на дрезине
Сын спас маму, отдав свою печень
В кредитной западне
О Джучи – без мифов
Профессия – миротворец
Пустующие школы
Когда мусорщики «не выгребают»
Меняя мир к лучшему
Палка о двух концах
Талантливы во всем!
Учесть ошибки прошлого
Колледжи ждут курсантов
Конфликтная сфера – жилье
Агропром: проблемы выявлены, меры определены
День скорби
«Золотой» танец
Все по плану
Технологии для медицины
Ответственность перед предками и потомками
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Алексей Навальный скончался в колонии
Детский сад горел в Семее
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
Академия наук: миссия выполнима
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
В Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь батыра Карабая
О личности Бердибека Сапарбаева поговорили на конференции в Астане
Укравшего бывшую девушку парня задержали в Астане
Астана и Бухарест будут развивать потенциал Транскаспийского маршрута
Какого цвета «честный» мед?
«В первую очередь он был кризис-менеджером» – вице-премьер о Сапарбаеве
Посевы пшеницы и ячменя сократят этой весной в Казахстане
Рыбакина и Швёнтек разыграют титул в Дохе
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист

Читайте также

Путеводитель для путешественников
В соответствии с мандатом миссии ООН
Урок впрок
Притяжение культуры

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]