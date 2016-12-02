​Остаться в истории

Действительно, почему одни люди остаются в истории, а другие, порой не менее талантливые, не поднимаются на пик жизненного успеха? Это понятно, когда речь идет о великих писателях, поэтах или художниках, – в истории остаются их книги, картины, скульптуры, архитектурные памятники… Это люди, которых Бог одарил особыми талантами.

А вот как становятся личностями в политике, например? Ведь человек не рождается президентом или премьером. Это раньше в период монархии достаточно было просто родиться в царской семье, чтобы сыграть свою роль в истории, не будем уточнять, хорошая эта роль или плохая. Как сказал еще один герой того же фильма о школе, «России очень не везло на царей». И не только на царей, потому что роль личности в истории, к сожалению, далеко не всегда пропорциональна интеллектуальным и моральным качествам самой этой личности.

В общем, я предлагаю поразмыслить над извечным философским вопросом о роли личности в истории. Сейчас, когда прошло четверть века со времени развала Союза и бывшие советские республики обрели суверенитет, невольно начинаешь сравнивать, кто чего достиг за это время и как победы либо ошибки их лидеров сказались на развитии новых независимых государств? И почему во главе того или иного государства оказалась именно та, а не другая личность?

Как считают философы, многое здесь зависит от Его Величества Случая. То есть сам факт выдвижения на роль исторической личности именно данного человека – это в какой-то степени случайность. За примерами далеко ходить не надо – мы все видели роль случая при недавних президентских выборах в Америке.

Но, с другой стороны, мало оказаться в нужное время в нужном месте. Нужна еще историческая потребность общества в том или ином лидере. Очень хорошо в связи с этим сказал Николай Карамзин о Петре Первом: «Народ собрался в поход, ждал вождя, и вождь явился». Но, согласитесь, что здесь важны еще и личностные качества этого самого «вождя» – его политический талант, способности, знания, навыки, авторитет. То, что сейчас называют словом «харизма». Причем сила личности возрастает в колоссальных размерах, когда за ней идет народ.

Мне, как филологу, проще оперировать не философскими, а литературными сравнениями, поэтому обратимся к классике. В романе «Война и мир» Толстой в числе других проблем рассматривает и роль личности в истории. По мнению писателя, великий человек обязательно несет в себе нравственные основы народа и ощущает свою моральную обязанность перед людьми. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды», – считает он. Для Толстого, например, великий человек – это Кутузов, для которого главными были интересы его народа.

И еще одно интересное замечание литературного классика: Толстой называет великих людей «рабами истории», ведь их необходимо оценивать с точки зрения того, как они выполняют задачи, возложенные на них историей. Мудрый государственный деятель умеет сохранять простоту и ясность мысли в невероятно сложных условиях социальной действительности и выполнять намеченные планы, следить не только за общей линией развития общества, но и просчитывать шаги на будущее. Образно выражаясь, одновременно видеть и лес, и деревья.

Вся история человеческого общества – это в какой-то степени и мозаика личностей, человеческих поступков, мыслей, мечтаний, желаний и даже страстей. Прогрессивные личности ускоряют ход событий, реакционные – наоборот. Поэтому обществу далеко не безразлично, в чьих руках сосредоточивается политическая и государственная власть.