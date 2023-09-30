Оставившую новорожденную в чайхане «мать-кукушку» ищут в Актобе

Вчера на пульт центра оперативного управления полиции поступило сообщение о том, что в чайхане в районе центрального рынка города найден новорожденный ребенок, передает Kazpravda.kz .

Фото: Polisia.kz

«В 10:00 утра девушка оставила работнику чайханы, 44-летней женщине, трехнедельную девочку. Она попросила женщину присмотреть за ребенком несколько минут, пока она сходит к знакомой за деньгами. Прождав до вечера, женщина позвонила в полицию», – сообщает официальный сайт МВД Казахстана.

Сотрудники полиции доставили ребенка в отдел и вызвали бригаду скорой медицинской бригады.

По словам медиков, состояние малыша стабильное. Ребенка доставили в дом малютки.

Проводятся мероприятия по розыску женщины, оставившей ребенка.