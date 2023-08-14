Оставленный на зарядке телефон привел к пожару в квартире в Усть-Каменогорске

Оставленный на зарядке телефон предварительно стал причиной пожара в квартире 9-этажного жилого дома в городе Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

13 августа в Усть-Каменогорске в квартире на 7-м этаже 9-этажного жилого дома произошел пожар. На площади 20 квадратных метров горели личные вещи и мебель.

Спасатели ДЧС ВКО в первую очередь эвакуировали по лестничному маршу 20 человек, в том числе 5 детей.

«18 огнеборцев ликвидировали огонь, используя спецтехнику для тушения пожаров в высотных домах.

В квартире, где был очаг, никого не оказалось. Жертв и пострадавших нет.

Предварительно, причиной пожара послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, а именно оставленный в сети сотовый телефон», – рассказали в департаменте.