​Осторожно: дорога!

Акция продолжалась четыре месяца, в ней приняли участие десятки тысяч алматинцев разных возрастов. Проводились семинары и тренинги, рейды вблизи школ города, интерактивные занятия для детей. Консультации проводили представители Общества Красного Полумесяца, которые рассказывали о правилах оказания первой медицинской помощи. По проблемным участкам города в рамках проекта «Машина безопасности» курсировал специальный автомобиль, оборудованный системой видеокамер. Собранные данные передавались в правоохранительные органы.

В рамках акции «Абай бол» ее организаторы помогли 15-летнему Е. Казиеву, который пережил страшную аварию, и врачи чудом спасли ему жизнь. Мальчик перенес уже пять операций, собранные средства помогут ему провести необходимую реабилитацию в Турции. Кампания не случайно проходила в Алматы: на счету алматинских водителей – почти каждое третье ДТП, произошедшее в нашей стране.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, за десять месяцев года в городе зафиксировано 4 712 ДТП. В 90% случаев причиной стало грубое нарушение водителями правил дорожного движения.